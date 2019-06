Istat | industria italiana di nuovo in stallo | produzione giù dello 0 | 7% ad aprile

Industria : Istat - a marzo fatturato in aumento su base annua : A marzo l' Istat stima che il fatturato dell' Industria aumenti in su base mensile dello 0,3%, proseguendo la dinamica positiva registrata nei 2 mesi

Istat - industria +1% nel trimestre : 11.28 Nonostante il calo della produzione industria le dello 0,9% a marzo, il primo trimestre 2019 si chiude con una crescita dell'1% rispetto ai 3 mesi prececedenti,la prima dal IV trimestre 2017. Lo comunica l' Istat . Rispetto a marzo 2018, i dati corretti per gli effetti di calendario mostrano un calo dell'1,4% (-3,1% nei dati grezzi).Sono in crescita solo beni strumentali (+0,1% sul mese, +1,2% su anno). Calano beni di consumo ...

Istat : febbraio in crescita per fatturato all'industria - deludono ordini : Dopo il dato positivo sulla produzione industriale, segnali di miglioramento dall'economia italiana arrivano oggi con il dato sul fatturato dell'industria di febbraio . Secondo i numeri diffusi oggi dall' Istat i ricavi registrano un nuovo, seppure 'modesto' aumento mensile, +0,3% , ...

Regione Piemonte - l'apprendIstato guarda all'Industria 4.0 : Rafforzare la formazione orientata al lavoro, creando figure professionali in grado di rispondere, in particolare, alle sfide legate alla trasformazione digitale dell'economia. E' uno degli obiettivi dell'accordo per il potenziamento della filiera formativa in apprendistato per l'Industria 4.0 siglato da Regione Piemonte insieme a Confindustria Piemonte, Unione ...