Industria, produzione aprile -0,7%

Ad2019 l'Istat rileva per lale la seconda flessione congiunturale,dopo gli aumenti di inizio anno, con un -0,7% su marzo. Anche su base annua c'è una contrazione dell'1,5% dell'indice corretto per gli effetti di calendario, che non stima il possibile impatto del ponte tra Pasqua e 25(+0,1% i dati grezzi). Da marzo l'indice è in aumento solo per il comparto energia (+3,6%). In forte calo ladi autoveicoli (-17,1%) rispetto al 2018. Nei primi 4 mesi contrazione cumulata del 14,7%.(Di lunedì 10 giugno 2019)