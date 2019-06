India | il villaggio di Curdi | che scompare per undici mesi sotto l’acqua

Paura in un villaggio dell’India : fiamme e fumo da una buca nel terreno in un’eruzione simile alla lava vulcanica [FOTO e VIDEO] : Prevalgono Paura e scalpore tra i residenti di Tripura, in India, che hanno riportato l’eruzione di un liquido infiammabile simile alla lava vulcanica. L’eruzione si è verificata a Madhuban, vicino al villaggio di Kathaltali, alla periferia di Agartala. Si tratta del quarto incidente di questo tipo in un anno. Lo scorso anno, infatti, 3 eventi simili sono stati riportati a Sabroom, nella parte meridionale dello stato, vicino Chittagong, in ...