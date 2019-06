Incidente stradale a Giacalone sulla Palermo-Sciacca | un ferito grave

Incidente stradale a Ragusa - muore una 38enne : Incidente mortale la notte scorsa intorno alle ore 2 sulla Sp 25 a Ragusa. A perdere la vita una 38enne, L.S., che viaggiava a bordo di un’auto.

Almeno 17 persone che viaggiavano su un pullman sono morte in un Incidente stradale a Dubai : Almeno 17 persone che viaggiavano a bordo di un pullman sono morte in un incidente stradale a Dubai. Altre persone sono state ferite, e tra loro l’autista. L’autobus proveniva dall’Oman e trasportava 31 passeggeri. La società di trasporti dell’Oman ha

Ciclismo in lutto - ci saluta Nicolò Ceri : 15enne morto in un Incidente stradale - una promessa del pedale : Il mondo del Ciclismo è in lutto, purtroppo il giovane Nicolò Celi ci ha lasciati dopo due giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il 15enne era rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio a Colceresa, dove abitava insieme alla famiglia: poco dopo le 14.00 di quel tragico giorno, la giovane promessa del Ciclismo stava tornando a casa da scuola in sella al suo scooter ...

Incidente stradale a Palermo - gravemente ferito un motociclista di 24 anni : Un grave Incidente stradale si è verificato questa notte a Palermo. E, ancora una volta, la vittima è un motociclista. Il grave sinistro stradale è avvenuto in via Enrico Albanese, all’altezza di un incrocio. La moto sulla quale viaggiava un giovane di 24 anni si è scontrata contro un’automobile all’altezza di via Pasquale Calvi. Lo scontro ha fatto balzare dalla moto il centauro 24enne che è rimasto ferito gravemente. Il ...

Incidente stradale - muore Francesco Garofalo di 41 anni : Incidente stradale mortale stamattina intorno alle ore 8 nei pressi dello svincolo Sud per Siracusa. muore Francesco Garofalo, militare di 41 anni

Una Vita - spoiler spagnoli : Ramon subisce un grave Incidente stradale : Nuovo appuntamento con la soap opera “Una Vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra. Arrivano delle anticipazioni spiacevoli per i fan dello sceneggiato in quanto Ramon Palacios (Juanma Navas) si metterà in una bruttissima situazione per far luce sulle misteriose attività di investimento di Alfredo Bryce e Genoveva. Il padre di Antonito, proprio quando la banca americana affonderà nella miseria, precisamente nell’episodio numero 1.025, trasmesso ...

Perugia. Incidente stradale zona Capanne : morta una quarantenne di Tavernelle : Una quarantenne di Tavernelle è morta nel primo pomeriggio di lunedì in un Incidente stradale che si è verificato lungo

U&D : l'ex corteggiatore Fabiano Vitucci muore in un Incidente stradale : Il 'mondo' di Uomini e Donne è stato colpito da un grave lutto. Fabiano Vitucci è venuto a mancare prematuramente, a seguito di un incidente con la sua motocicletta. Il ragazzo era originario di Prato, ma da poco si era trasferito a Montevarchi con la sua fidanzata. Qui Fabiano aveva anche trovato lavoro presso una nota azienda del posto. Stando a quanto riportato su La Nazione, lo scorso venerdì 31 maggio Vitucci era in sella alla sua moto. ...

Contromano sulla Nola-Villa Literno - Incidente mortale : un arresto per omicidio stradale : Nell'ambito delle sofisticate e complesse attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i militari dell'arma dei Carabinieri della compagnia di Casal di Principe (provincia di Caserta) hanno provveduto a dare esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) del succitato tribunale, nei confronti ...

È morto in un Incidente stradale José Antonio Reyes - ex giocatore di Siviglia - Arsenal e Real Madrid : È morto in un incidente stradale José Antonio Reyes, ex giocatore di Siviglia, Arsenal, Real Madrid e della nazionale spagnola dove ha collezionato 21 presenze e 4 reti. Ad annunciarlo su Twitter il club andaluso nel quale il 35enne calciatore spagnolo aveva debuttato nel 1999 e nel quale era cresciuto. Mancino naturale, nel 2004 era passato all'Arsenal dove era stato il primo calciatore spagnolo a vincere ...