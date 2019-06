In 10 alla corsa 'Tory' per il dopo May

Dieci candidati ammessiper la successione di Theresa May, quale leader del Partito Conservatore '' e poi di Premier del Regno Unito. Il favorito è Boris Johnson. E' restato fuori Sam Gimah, unico sostenitore di un secondo referendum sulla Brexit: non è stato in grado di raccogliere il sostegno minimo di 8 colleghi deputati per entrare in lizza.Saranno i deputati a scegliere due contendenti finali,sottoposti poi al voto conclusivo dei militanti del partito. Il vincitore si conoscerà la settimana del 22 luglio.(Di lunedì 10 giugno 2019)