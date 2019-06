Il bacio a Totti su Instagram scatena l’ironia! Ma il bikini di Ilary Blasi incanta

(Di lunedì 10 giugno 2019)pubblica sul suo profilouna foto mentre bacia Francesco. Nello scatto showgirl, seduta sulle gambe del marito, indossa un abito fucsia e mostra all’obiettivo la schiena nuda. Lei lo bacia con trasporto tanto da chiudere gli occhi, mentre lui un po’ impacciato e forse in imbarazzo la guarda stranito.L’espressione dihato l’ironia sui social. In molti si precipitano a commentare: "La faccia disembra dire “e mo che vole questa”." ..."Ha il terrore negli occhi quest’uomo ,secondo me ha paura che ne voi fa n’artro".I due sono a Saint Tropez per una vacanza in Costa Azzurra in attesa di andare nella solita Sabaudia. E la foto diinsulla sdraio accanto amette tutti d’accordo: è lei la più bella della spiaggia.