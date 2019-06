Il vertice tra Conte | Salvini e Di Maio e i risultati dei ballottaggi

Conte vuole un mandato pieno per trattare con l'Ue. Ma fatica a convocare il vertice a tre : Il rompicapo del premier è “mi fido o non mi fido? Stanno con me o sono contro di me?”. Giuseppe Conte non ha ancora ricevuto quelle rassicurazioni piene che aveva chiesto ai due vicepremier Salvini e Di Maio nella famosa conferenza stampa dell’aut aut. In queste ore cruciali, che precedono un vertice a tre complicato da convocare e che segnano l’inizio della grande partita con l’Europa, il presidente del ...

Fisco - Iva - debito : vertice di governo cruciale per sbloccare lo stallo e trattare con la Ue : Conte e i vicepremier provano a fissare le nuove priorità del contratto. Posizioni distanti con gli organismi internazionali sui principali dossier. Lunedì vertice tra Conte, Salvini e Di Maio per cercare un’intesa prima del Consiglio dei ministri di martedì...

Palazzo Chigi - incontro tra Salvini e Di Maio : "Nessun vertice con Conte domani" : I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati nel primo pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi per una riunione privata a proposito della quale nessuno dei due ha voluto rilasciare un commento. Il faccia a faccia tra i due leader politici, il primo dopo le elezioni europee e le frecciatina che si sono susseguite nei giorni successivi, si è svolto mentre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che lunedì ha lanciato una ...

Di Maio : "Non mi dimetto - ho chiesto a Conte subito un vertice di governo | Il contratto non si cambia" : Il leader M5s dopo la sconfitta elettorale: "Non rinunciamo a dire in questo governo le cose con cui non siamo d'accordo, ad arginare cose che non sono nel contratto".

vertice di mercato tra ADL - Giuntoli e Ancelotti presenti anche i dirigenti. La priorità Trippier - l’alternativa… : Vertice ADL, Ancelotti, Giuntoli e dirigenti: il punto sul mercato del Napoli Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, oggi ci sarà un Vertice tra il presidente Aurelio De Laurentiis, Carlo Ancelotti e il dirottore sportivo Cristiano Giuntoli, si farà il punto sul mercato Napoli calcio. Al Vertice saranno presenti anche i dirigenti Andrea Chiavelli e Alessandro Formisano. La riunione ha come obiettivo quello di capire chi resterà e far ...

Super Champions - vertice tra club tedeschi : presente anche Agnelli : Su richiesta dei membri tedeschi dell’Eca, l’FC Bayern Monaco ha invitato il presidente della Eca, Andrea Agnelli, ad un incontro all’Allianz Arena oggi, martedì 22 maggio. Oltre all’FC Bayern Monaco, hanno preso parte i rappresentanti di SV Werder Bremen, VfB Stuttgart, FC Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, Borussia Dortmund ed Eintracht […] L'articolo Super Champions, vertice ...

Allegri-Juve - le ultime : è in corso il vertice tra il tecnico e la dirigenza : Come riporta Ansa, sono tutti nella sede della Juventus i dirigenti bianconeri riuniti in un vertice sul futuro di Allegri. Finito l’allenamento, sono infatti alla ‘Continassa’ il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved, il responsabile dell’area tecnica Fabio Paratici e lo stesso tecnico livornese che alla guida della Juve ha vinto 5 scudetti. L’allenamento dei bianconeri è finito alle 13 e ...

Salta il vertice tra M5S e Lega : stop a flat tax e autonomia : Si potrebbe dire che finalmente si parla di Europa, ma a giudicare dall'andamento dello spread l'argomento è preso quanto meno contropelo. A dettare l'agenda della campagna...

Cresce la tensione Uefa-Leghe : Ceferin a vertice straordinario club Eca : vertice straordinario per l’Eca in Svizzera, vista la Crescente tensione sui piani per il futuro delle coppe europee, alla presenza anche del presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin. Un incontro che, secondo quanto riportato da Adnkronos, non era in calendari ma è diventato necessario dopo i fatti degli ultimi giorni. Una tensione che sale sempre più, nello scontro […] L'articolo Cresce la tensione Uefa-Leghe: Ceferin a vertice ...

Traforo Gran Sasso - rischio chiusura dal 19 maggio. vertice al Mit : Traforo Gran Sasso, rischio chiusura dal 19 maggio. Vertice al Mit Strada dei Parchi vuol sospendere la circolazione nel tunnel per evitare nuove accuse realtive ai presunti pericoli di inquinamento delle falde acquifere. Ma il ministero non ci sta: sarebbe procurata interruzione di pubblico servizio Parole ...

Juventus - la panchina di Allegri traballa : atteso vertice con Agnelli - pronto Conte : La permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus non è più cosa certa. Anzi, ad oggi sarebbe quasi più clamorosa una sua riconferma. Questo raccontano le voci che arrivano da Torino, confermate dal quotidiano della città, La Stampa, che dà quasi per fatto il ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Nel frattempo Allegri ha diretto normalmente l’allenamento in vista della partita di domenica contro la Roma, mentre il presidente ...

Crisi Fiorentina - momento delicato : domani vertice tra proprietà e dirigenti : La partita contro il Sassuolo poteva essere occasione di rilancio per la Fiorentina, ma è invece arrivata un’altra sconfitta che non fa altro che acuire una Crisi sempre più profonda. Ed è di questo che si parlerà nella riunione prevista per domani tra la proprietà e i dirigenti. Obiettivo, cercare di capire le ragioni del crollo, con la squadra scivolata al 12° posto e senza vittorie in campionato da 10 gare, e gestire questo ...

Conte ha già incontrato Siri vertice a Tunisi con Di Maio-Salvini : Il premier Conte ha incontrato il sottosegretario Armando Siri. La decisione finale verrà presa oggi a Tunisi dal presidente del Consiglio con Di Maio e Salvini. Il faccia a faccia si è svolto ieri sera e già oggi potrebbe arrivare la decisione sul destino di Armando Siri. Segui su affaritaliani.it

