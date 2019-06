Il Segreto | trame Spagna | Maria si trasferisce a L' Avana insieme al Mesia

Il Segreto trame spagnole al 14 giugno : Carmelo spara a Francisca : La morte di Adela genererà una lotta senza precedenti ne Il Segreto. Le anticipazioni spagnole della soap opera rivelano che Carmelo sospetterà che la sua amata sia morta a causa di Francisca e deciderà di vendicarsi di lei, uccidendola. L’uomo avrà la certezza che i suoi sospetti erano fondati non appena scoprirà che l'auto su cui viaggiava la consorte è stata manomessa. A quel punto, il sindaco del paese prenderà un'arma e si allontanerà dal ...

Il Segreto - trame spagnole : Elsa finisce in carcere per colpa di Antolina : La vendetta di Antolina sarà al centro delle puntate spagnole de Il Segreto trasmesse nei prossimi mesi sulle reti Mediaset. La furba biondina, infatti, accuserà Elsa ed Isaac di avere una relazione extraconiugale dopo essere stata smascherata dal marito. Il Segreto: Antolina smascherata da Isaac Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si soffermano sulla vendetta di Antolina ai ...

Il Segreto Video Anticipazioni Mediaset : le trame dal 10 al 14 giugno : Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni del sito Mediaset riguardo alle puntate de Il Segreto in onda la seconda settimana di giugno.

Il Segreto - trame : Roberto confessa il suo amore a Maria - Fernando geloso : Maria sarà al centro delle nuove puntate de Il Segreto, in programma nei prossimi giorni su Canale 5. La Castaneda, infatti, si troverà al centro di un triangolo amoroso formato da Fernando Mesia e Roberto, l'amico cubano arrivato alla Casona dopo la partenza di Gonzalo. Il Segreto: Fernando vuole riconquistare Maria Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane, si soffermano sulla nascita di un nuovo ...

Il Segreto - trame : gli abitanti di Puente Viejo vengono a sapere che Fe è morta : Nelle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, i fan de Il Segreto dovranno dire addio alla simpatica Fe. Mauricio, infatti, annuncerà al popolo di Puente Viejo che la Perez è deceduta in seguito alla ferite riportate dopo l'incontro con Faustino. Il Segreto: Fe in pericolo Stando alle anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda nelle prossime settimane, scopriamo che tutta la popolazione di Puente Viejo sarà sconvolta ...

Il Segreto - trame Spagna : Francisca vuole rovinare Prudencio e farla pagare a Carmelo : Grande colpi di scena caratterizzeranno le trame delle prossime puntate iberiche della soap “Il Segreto”. Nei capitoli della prossima settimana, finalmente verrà alla luce come mai Francisca Montenegro ha assunto Lola come spia. Quest’ultima continuerà ad essere sottomessa dalla matrona, al tal punto che si vedrà costretta ad aiutarla a rovinare Prudencio Ortega. Ebbene sì, la moglie di Raimundo Ulloa oltre a volerla fare pagare all’autore dello ...

Il Segreto - trame iberiche : la Laguna apprende del decesso di Adela - il Leal si vendica : Anche le puntate spagnole della prossima settimana de “Il Segreto” lasceranno con il fiato sospeso i telespettatori. Precisamente nel capitolo numero 2.095, Elsa Laguna, dopo essere stata appena dimessa dall’ospedale, riceverà una bruttissima notizia. L’ex fidanzata di Isaac Guerrero apprenderà dalla malvagia Antolina che la sua amica Adela non era presente alla festa del suo ritorno organizzata da Marcela, perché è morta durante la sua ...

Il Segreto - trame spagnole al 14 giugno : Maria torna a Cuba - Elsa scopre che Adela è morta : Le avvincenti vicende de Il Segreto continuano ad appassionare i telespettatori italiani. Nelle puntate spagnole in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Carmelo deciderà di vendicarsi della morte di Adela. Maria, invece, lascerà Puente Viejo insieme a Fernando mentre Elsa tornerà a casa dopo l'operazione al cuore. Il Segreto: Maria e Fernando lasciano Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 10 ...

Il Segreto - trame Spagna : Esperanza e Beltran vanno al collegio - Antolina medita vendetta : Si preannunciano entusiasmanti, le prossime puntate spagnole dello sceneggiato “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra. La malvagia Antolina Ramos, darà dimostrazione di non aver fatto ritorno a Puente Viejo per seppellire l’ascia da guerra con Elsa Laguna come ha fatto credere a tutti gli abitanti. L’ex ancella non appena la sua rivale verrà dimessa dall’ospedale, prometterà di vendicarsi. Maria Castaneda invece si ...

Il Segreto - Antolina si butta dalla collina : anticipazioni trame dal 10 al 14 giugno : Proseguono incessantemente le storie di Puente Viejo che vengono raccontate ormai da tanti anni all’interno della soap opera spagnola Il segreto, abientata appunto in una cittadina iberica immaginaria. Gli episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.20 in poi su Canale 5. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: Elsa è molto malata Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La ...

Il Segreto - trame Spagna : Mauricio salva Francisca : Nuovi colpi di scena, sorprenderanno i telespettatori spagnoli de “Il Segreto”. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su “Antena 3” la settimana prossima, svelano che Maria Castaneda per stare più serena se ne andrà via da Puente Viejo con Fernando Mesia, senza avvisare la madrina Francisca Montenegro. Quest'ultima invece si salverà grazie all'intervento provvidenziale di Mauricio Godoy. Il capomastro riceverà uno sparo da ...

Il Segreto - trame dal 10 al 14 giugno : la Montenegro è viva - Alfonso ed Emilia liberi : Nuove e avvincenti puntate de Il Segreto attendono i fan della soap iberica nel corso della settimana che va dal 10 al 14 giugno. La prossima settimana alcuni personaggi molto amati faranno ritorno nella telenovela ideata da Aurora Guerra. Dopo diverse puntate di assenza, Donna Francisca ricomparirà proprio durante la liberazione di Emilia e Alfonso, pronta a vendicarsi di Fernando, il quale si renderà conto di essere stato preso in giro da ...

Il Segreto - trame prossima settimana : il ritorno di Donna Francisca - Emilia incinta : Clamorosi colpi di scena arrivano dalle nuove puntate de Il Segreto in programma da lunedì 10 a venerdì 14 giugno. Se Isaac accuserà Elsa dell'aborto della moglie, il Mesia scoprirà che Donna Francisca è ancora viva. Infine, Maria apprenderà che sua madre Emilia è incinta. Il Segreto: la confessione di Elsa Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda prossima settimana, svelano che Antolina non riuscirà ad abortire nonostante si ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : un'altra drammatica morte nelle trame della soap : Un altro amato personaggio uscirà presto di scena, vi anticipiamo che il lutto riguarderà la famiglia Santacruz/Leal.