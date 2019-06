IL SEGRETO perde il SERALE | anticipazioni fino al 14 giugno

Il SEGRETO - anticipazioni : Antolina si lancia dalla collina e perde il bambino : Il Segreto - Maria Lima (Antolina) Nessun prime time per Il Segreto nei giorni a venire: la telenovela spagnola di Canale 5, sempre presente nei pomeriggi infrasettimanali di Canale 5, sabato prossimo non andrà in onda nella prima serata di Rete 4, lasciando spazio ad un doppio appuntamento con Una Vita. A seguire le anticipazioni complete delle prossime puntate, che vedranno il piano diabolico di Antolina (Maria Lima) arrivare ...

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : Elsa è malata e rischia di perdere la vita : Le ultime anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna rivelano che Elsa è gravemente malata. La donna è stata rinchiusa in carcere perché accusata di adulterio da Antolina, e nel penitenziario ha dovuto subire dei pesanti maltrattamenti fisici. Isaac riuscirà a ribellarsi e a far sì che la giovane possa tornare in libertà ma, una volta tornata a casa, la Laguna non sarà più la stessa. L'uomo inizierà così ad indagare per scoprire quale ...

Il SEGRETO - spoiler : Adela perde i sensi durante una conversazione con Irene : Uno storico personaggio femminile dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” nato dalla penna di Aurora Guerra, nell’episodio numero 2.002 che il pubblico italiano vedrà prossimamente, farà i conti con dei nuovi problemi di salute. Si tratta di Adela, che avrà l’ennesima crisi a causa dello spostamento della scheggia rimasta nel suo cervello a seguito dell’aggressione ricevuta dal suo nemico del passato Basilio. L’insegnante avrà un ...

Il SEGRETO anticipazioni : Maria disabile mentre Matias potrebbe perdere un occhio : Le anticipazioni "Il Segreto" delle puntate spagnole raccontano le inaspettate conseguenze della follia di Severo, deciso a distruggere Francisca Montenegro. Il Santacruz ha ordinato un ordigno da piazzare accanto ai terreni della matrona, area in cui si svolgeranno i festeggiamenti per il matrimonio tra Fernando e Maria Elena. Nonostante il marito di Irene si faccia assicurare che non ci saranno morti, la situazione precipiterà. Una lunga lista ...

Il SEGRETO - spoiler spagnoli : Matias rischia di perdere la vista - Irene sospetta di Severo : Arrivano delle anticipazioni poco piacevoli sulla fortunata soap opera spagnola “Il Segreto”. Nelle puntate che sono andate in onda sull'emittente televisiva iberica “Antena 3” nella settimana in corso, proprio quando alla casona sembrava essere tornato il sereno, è accaduto il peggio. Un momento di felicità si è trasformato in una vera e propria tragedia. Fernando Mesia e la sua nuova fiamma Maria Elena dopo essersi scambiati i voti nuziali, ...

Il SEGRETO - anticipazioni prossima settimana : Adela perde la memoria : anticipazioni Il Segreto dal 6 al 12 maggio: Elsa si trasferisce da Isaac Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. L’arrivo di nuovi personaggi rende la trama della soap iberica sempre più avvincente. Le anticipazioni de Il Segreto dal 6 al 12 maggio svelano che Adela avrà un nuovo malore che le farà perdere temporaneamente la memoria. Elsa accusa Consuelo del furto verificatosi alla ...

Spagna - politiche di welfare e niente larghe intese : il “SEGRETO” di Sànchez che la sinistra Ue ha abbandonato. Perdendo : La Spagna chiede più politiche sociali e riconferma il Partito Socialista come prima forza nazionale, “nonostante” quasi un anno di governo. In un clima europeo in cui le sinistre puntano sull’allargamento al centro, ampie coalizioni o rincorse a destra in economia o con politiche securitarie, il capo del governo Pedro Sánchez è passato all’incasso grazie alla salda fedeltà alla tradizione. E’ così che non si è ...

Il SEGRETO spoiler : Matias teme di perdere Marcela e Camelia per la varicella : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, in onda tutti i giorni su Canale 5. Le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano che un'epidemia di varicella colpirà Puente Viejo, tanto che la vita di Marcela e Camelia sarà in pericolo. Elsa, nel frattempo, chiederà al dottor Zabaleta di poter aiutare gli abitanti in questo delicato momento. Il Segreto: un'epidemia colpisce Puente Viejo Le ...