Il Primo Re successo italiano nel mondo : Il Primo Re uscirà in tutto il mondo Le origini di Roma raccontate da Matteo Rovere. Dopo l’annuncio della serie tv Romulus (leggi qui), Il Primo Re verrà visionato in tutti i paesi del globo grazie a Indie ...

Giro d’Italia – Peters trionfa sul traguardo di Anterselva : Primo successo per il francese dell’AG2R : Peters si aggiudica la 17ª tappa del Giro d’Italia: applausi sul traguardo di Anterselva per il 25enne dell’AG2R E’ Peters il vincitore della 17ª tappa del Giro d’Italia 2019. Il 25enne dell’AG2R La Mondiale ha conquistato il suo primo successo dopo un ottimo attacco nella difficile frazione percorsa oggi dai ciclisti in gara alla Corsa Rosa. I corridori hanno pedalato per 181km, da Commezzadura ad ...

Allenatore Milan - i successori di Gattuso : quattro nomi in Primo piano [FOTO] : 1/6 Spada/LaPresse ...

Insegnare alle auto a guidare come conducenti umani è molto difficile - il Primo passo è stato un successo : I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology stanno studiando un modo per “Insegnare” alle future auto a guida autonoma a “ragionare” come gli esseri umani. Il primo passo è far sì che il computer riesca a portare l’auto a destinazione usando solo mappe e videocamere. Sembra banale, in realtà non lo è. La differenza di approccio fra un essere umano e un computer, infatti, al momento è abissale. Quando ...

Basket - NBA Playoff 2019 : successo in rimonta per Milwaukee - Toronto sconfitta nel Primo atto della finale di Eastern Conference : Si apre con un protagonista inatteso la serie tra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, sfida conclusiva dei Playoff della Eastern Conference in questa NBA 2018-2019. La formazione allenata da Mike Budenholzer ha infatti conquistato il successo con il punteggio di 108-100 rimontando nell’ultimo quarto dopo aver inseguito per la maggior parte della gara grazie soprattutto a Brook Lopez, che ha chiuso con 29 punti (di cui 13 proprio nel quarto ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Sofia Zampetti fuori al Primo turno nei -46 kg - netto il successo della tunisina Fadia Farhani : Secondo italiano in gara e seconda sconfitta al primo turno nella giornata inaugurale dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Dopo la deludente prestazione di Antonio Flecca nei -58 kg, è arrivata anche l’eliminazione di Sofia Zampetti nei -46kg, superata dalla tunisina Fadia Farhani con il punteggio di 18-32. La giovanissima azzurra (classe 2001) si è ben comportata nel primo round, mettendo in difficoltà un’atleta molto esperta e capace di ...

Corinaldo. Successo per il Primo Disconnect day in Italia : Si può fare a meno della tecnologia? La risposta arriva dal primo Disconnect day in Italia a Corinaldo, uno dei

Corinaldo : terminato con successo il Primo Disconnect Day d’Italia : E’ da poco terminato il primo Disconnect Day d’Italia. Un vero successo quello di oggi a Corinaldo che getta le basi verso un uso più consapevole della tecnologia. «Non riusciamo a resistere più di 10 minuti senza guardare il cellulare e lo maneggiamo circa 150 volte al giorno», ha dichiarato Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta e Presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te. che, insieme all’amministrazione comunale, ha realizzato il ...

Moto3 - Paolo Simoncelli : «Primo successo Sic58 - a Jerez un po' di storia» : Paolo Simoncelli, fondatore del team di Moto3 Sic58 Squadra Corse dedicato al figlio Marco, ai microfoni di Sky Sport, commenta la doppietta della squadra a Jerez de la Frontera firmata da Niccolò ...

Officine del Talento - successo per il Primo info point del concorso : Buona la prima. Al Caffè Palcoscenico si è svolto il 3 maggio il primo giorno di info point per gli aspiranti concorrenti alla seconda edizione del

“Ufo. Contatto alieno” : Primo convegno a Castel Volturno - “un grande successo” : “Il primo convegno città di Castel Volturno dal titolo “Ufo. Contatto alieno” si è rivelato un grande successo, ampiamente pubblicizzato dai media, anche grazie ad una perfetta organizzazione che nulla ha lasciato al caso, ma anche alla splendida location del “Golden Tulip Resort” di Marina di Castelo“: lo rende noto il Centro Ufologico Mediterraneo. “La sala conferenze era gremita in ogni ordine di posti, insomma compresi i ...

WTCR - Race of Hungary - Gara 1 : Primo successo per Nestor Girolami : Ritiro, oltre che per Ehrlacher, anche per Gordon Shedden , Leopard Racing Team Audi Sport,. Per quanto riguarda le classifiche, Guerrieri è sempre primo con 75 punti, 5 in più rispetto a Björk, ...

Il ciclone : trama - cast e curiosità del Primo successo di Leonardo Pieraccioni : Torna sugli schermi televisivi di Italia Uno una delle commedie cinematografiche più di successo degli anni 90 nonché il film che è più o meno unanimemente considerato il migliore della produzione del comico toscano Leonardo Pieraccioni: la domenica di Pasqua 2019 torna in prima serata Il ciclone. Pellicola di culto assoluto il cui status si è solo rinforzato con tanti passaggi televisivi successivi al successo al botteghino, il film va in onda ...