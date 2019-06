Il Papa | l’Europa chiude i porti alla gente sulle navi ma li apre alle armi 

lastampa

(Di lunedì 10 giugno 2019)Francesco intende andare in Iraq «il prossimo anno»: lo ha detto egli stesso, ricevendo i partecipantiRiunione delle Opere di AiutoChiese Orientali (Roaco), ai quali ha ricordato: «Gridano le persone in fuga ammassate sulle, in cerca di speranza, non sapendo qualipotranno accoglierli, nelche peròa...

MediasetTgcom24 : Papa: l'Europa apre i porti alle armi e non a chi cerca speranza #papafrancesco - Avvenire_Nei : Il Papa: «Credenti, pregate per l'Europa» - Corriere : L’appello del Papa: «Pregate per l’Europa. La politica abbandoni odio e corruzione» -