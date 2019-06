Il nuovo contratto di Jesse Williams per Grey’s Anatomy dice qualcosa | ma non tutto

optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Dopo il finale della quattorsima stagione che ha visto il suo personaggio sparire nel nulla, il rinnovo deldiper Grey's15 e 16 è una prima conferma del fatto che l'attore tornerà ad interpretare il dottor Jackson Avery almeno per le prossime due stagioni della serie. Secondo Deadline, infatti,ha firmato unbiennale, risultato delle trattative con ABC Studios relative alla sua disponibilità a restare nei panni di Avery. Un esito non scontato, visto il prossimo impegno teatrale dell'attore, che ha ottenuto un ruolo nella commedia di Broadway Take Me Out di Richard Greenberg, dal debutto previsto nell'aprile del 2020. Quel che il rinnovo biennale non, però, è quanto vedremonelle prossime stagioni in termini di apparizioni sullo schermo. Probabilmente, la necessità di conciliare l'esperienza ...

