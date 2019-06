Il Mattino – Italia | la bella faccia di Insigne | perché Lorenzo ha ritrovato la verve in

forzazzurri

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il, ladihalain Nazionale Il, ladihalain Nazionale. L’ attaccante napoletano in grande spolvero in Grecia-, match valido per il terzo turno di qualificazione ad Euro 2020. Il numero 24 del Napoli si è reso protagonista di un’ ottima prestazione condita da un gol di classe. Insomma quel brio e quel talento che a Napoli è mancato nell’ ultimo scorcio di campionato. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il’. “Quando giocava lui, Roberto Mancini era uno che col pallone tra i piedi ci sapeva fare eccome. Tecnicamente eccellente, ma anche abilissimo negli assist, oltre che dotato di gran senso della posizione. Non ha mai amato le gabbie tattiche,gli è sempre piaciuto ...

