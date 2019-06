Il gruppo internazionale che vuole battere i troll di Facebook

wired

(Di lunedì 10 giugno 2019) Logo delitaliano #iosonoqui parte del movimento#IAmHere (fonte:) Nonostante le regolari e continue manovre di pulizia, sui social network rimangono parecchi utenti, gruppi o pagine che alimentano discorsi di odio. su gruppi sociali e minoranze etniche, sessuali e linguistiche. È una delle questioni più discusse della contemporaneità – che ne porta con sé diverse altre, a cascata: fin dove è giusto lasciar esprimere pensieri xenofobi, razzisti e sessisti? – è anche un problema che è diventato di stretta attualità in relazione alle evoluzione politiche degli ultimi anni. Dietro queste premesse un networksta tentando di remare in senso contrario: #IAmHere cerca giornalmente di opporsi alla diffusione di hate speech e fake news attraverso i social network. Il movimento agisce in diversi paesi, tra cui l’Italia, dove si chiama ...

