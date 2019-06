Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti fornirà alla Commissione Giudiziaria

Robert Mueller : "Mi dimetto dal Dipartimento della giustizia - incriminare Trump non era un'opzione" : In due anni, da quando aveva iniziato a indagare sul Russiagate, non aveva mai rilasciato dichiarazioni pubbliche. Non si era mai presentato davanti ai giornalisti per parlare del complicatissimo caso su cui lavorava. Robert Mueller lo fa oggi, dopo che l’inchiesta si è conclusa senza l’incriminazione di Trump. Lo fa poche ore dopo la diffusione di alcune anticipazioni di un libro che lasciavano intendere che le accuse formali ...