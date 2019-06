Il carro del calcio femminile italiano è già strapieno

Ballottaggi - la Lega conquista Ferrara. La bandiera del carroccio copre quella di Regeni : Salvini: "Straordinaria vittoria dopo 70 anni". Il Pd perde una roccaforte, tiene a Reggio Emilia e Cesena. Anche Forlì alla destra. Partecipazione in calo del 15% rispetto al primo turno. Tutti i risultati

Da Salvini alla Boschi - tutti sul carro delle Azzurre : La nazionale azzurra femminile trionfa all’esordio mondiale facendo impazzire di gioia i tifosi che, in molti casi, per la prima volta si approcciano al calcio delle donne. Un settore in espansione che proprio con il traino di Francia 2019 spera di fare un ulteriore salto. Molti i politici di tutti gli schieramenti che twittano per la gioia della vittoria sull’Australia, un 2-1 targato Barbara Bonansea, autrice di una doppietta che ...

Quote tonno - chiude (di nuovo) la tonnara di Favignana : “Colpa del decreto Lega”. Da M5s a Fi tutti contro il carroccio : Aveva riaperto da neanche un mese dopo dodici anni di vuoto. Ma adesso la storica tonnara di Favignana è pronta a chiudere di nuovo i battenti, scatenando uno scontro politico senza precedenti. Il taglio delle Quote tonno per l’isola in provincia di Trapani compatta la Sicilia contro il governo centrale. Anzi: contro Franco Manzato, il sottosegretario della Lega autore del decreto che stabilisce le cifre massime di pescato. A Favignana ...

Europee 2019 - Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà del carroccio non è in discussione”. Ora Lega già spinge su Autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...

Scontro Salvini-Carfagna : 'Ministro non siamo a scuola' - leader del carroccio ripreso : Nuovi scontri in Aula tra Salvini, volto simbolo del Carroccio, e alcuni deputati del Pd. Quest'ultimi avrebbero mostrato al ministro dell'interno dei cartelli atti all'offesa. Una vicenda che si è svolta durante il question time, mentre Salvini stava rispondendo su un'interrogazione a lui rivolta in merito alla rimozione di uno strisicione contro di lui. Su quest'ultimo era stato scritto un messaggio per il ministro dell'interno che riportava ...

Viareggio. Disabile su carrozzina di 48 anni si spara davanti all’Agenzia delle Entrate : Tragedia in provincia di Lucca dove è stato trovato morto un Disabile su carrozzina di 48 anni. La macabra scoperta

Genova - esponenti di estrema destra al tour elettorale della Lega. Terrile - Pd - : 'Il carroccio prenda le distanze' : ... la Lega ha sempre a cuore le esigenze del territorio e della comunità : ascoltiamo le istanze e problematiche di tutti i cittadini, di qualunque idea politica. E chiunque mostri interesse verso il ...

Sondaggi - Lega perde quasi un punto. Sale M5s. Ixè : “55% degli elettori del carroccio chiede passo indietro di Siri” : La Lega perde quasi un punto percentuale in una settimana, mentre i 5 Stelle lo guadagnano. Questo l’esito dell’ultimo Sondaggio del lunedì Swg per il Tg La7. Il primo partito italiano cala dal 31,6% al 30,7% nella settimana in cui il presidente Conte ha annunciato di voler portare una proposta di revoca dell’incarico ad Armando Siri nel prossimo Consiglio dei ministri. Proprio il caso Siri divide gli elettori della Lega dalla ...

Alitalia - sì del carroccio all'ingresso di Atlantia - i soci coperti di Di Maio : Il lavoro va avanti, anche se parliamo di un business complicato - ha proseguito Giorgetti - Non credo che quello delle compagnie aeree sia un mondo dove si facciano utili. Ci sono tante difficoltà ...

Alitalia - sì del carroccio all'ingresso di Atlantia - i soci coperti di Di Maio : La Lega rompe gli indugi su Alitalia ed apre ad Atlantia. Si profila così un nuovo scenario politico più favorevole all'intervento del gruppo autostradale. Che però, dal canto suo, ieri ha ribadito la ...

Soldi spariti dai conti della Lega Il M5S al carroccio : "Chiarisca" : "Prima l'inchiesta per corruzione che vede coinvolto il sottosegretario leghista Armando Siri, adesso l'inchiesta de L'Espresso su un giro di donazioni poco chiare che sarebbero arrivate alla Lega. Siamo davanti a presunti giri di fondi oscuri, fatti di corruzione e Legami di alcuni personaggi con ambienti mafiosi". Segui su affaritaliani.it

La lega nel mirino del Pd : Salvini in Antimafia. Legami carroccio-mafie? : Il Pd 'chiama' Matteo Salvini in commissione Antimafia per "chiarire la posizione della lega" in merito a presunti legami con organizzazioni mafiose. La richiesta è stata avanzata dal dem Roberto Morassut. "Esistono relazioni tra organizzazioni criminali di stampo mafioso ed esponenti della lega? Secondo il leghista Borghezio sì. Secondo alcuni pentiti del clan Di Silvio sì, in particolare nel basso Lazio. Secondo le indagini in corso sul ...

Schiacciato dalla cabina dell’autocarro : Manuele si è svegliato dal coma : Si è risvegliato da solo dal coma Manuele Bendahmane, il 21enne di Marsala vittima di un brutto incidente sul lavoro accaduto venerdì santo. Dalle prime informazioni trapelate, sembra che il giovane di origini marocchine fosse al suo primo giorno di lavoro in un’autofficina meccanica di contrada Strasatti, nella zona sud del comune lilybetano. Con lui c’era un altro meccanico che è rimasto ferito ad un braccio, e ha subito delle lesioni al ...

Vittoria Fognini a Montecarlo - il padre svela : “tensione della Madonna! Sul carro del vincitore non c’è spazio per gufi e lecchini” : Fulvio Fognini, padre di Fabio, racconta le sue emozioni dopo la Vittoria del figlio nel Masters 1000 di Montecarlo: grande gioia sul momento, poi una stoccata ai critici La scorsa domenica Fabio Fognini ha compiuto un’impresa storica vincendo l’ATP di Montecarlo, il primo Masters 1000 della carriera. Presente fra il pubblico, papà Fulvio, che lo ha sempre sostenuto durante gli alti e bassi della sua carriera, è esploso di ...