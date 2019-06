I sacrifici della madre | 5 bambini e un frigo vuoto | la storia di Kyle Lowry | dalle

sportfair

(Di lunedì 10 giugno 2019)questa notte può vincere il primo anello NBAsua carriera, ma non sente la pressione. La stella dei Raptors ha visto la povertà, le difficoltàfamiglia e il: problemi più grandi rispetto ai Golden State Warriors Questa notte i Toronto Raptors hanno il primo di 3 match point utili per chiudere le Finals NBA e laurearsi campioni. Una vittoria che avrebbe il sapore dell’impresa, impronosticabile alla vigilia, vista la caratura degli avversari: contro i Golden State Warriors bi-campioni in carica, vincitori di 3 finali nelle ultime 4 edizioni e in cerca del three-peat, la franchigia canadese sembrava la vittima sacrificale perfetta. Ed invece alle soglie di Gara-4, il punteggio recita 1-3 in favore dei Raptors con la possibilità di porre fine alla dinastia Warriors. EFE/LaPresse La gara di questa notte, da giocare alla Scotiabank Arena di ...

