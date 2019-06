I film che hanno incassato di più nella storia del cinema

‘X-Men–Dark Phoenix’ : uscito il 6 giugno il film che avvia un nuovo capitolo sui mutanti : Ben 19 anni sono passati dal primo film che ha dato inizio alla splendida saga degli X-Men, la squadra di mutanti guidata dal Professor X, alias Charles Francis Xavier. Era il 2000 ed in questi giorni, il 6 giugno, in Italia è uscito l’ultimo capitolo a chiudere il tutto, con protagonisti gli attori che il pubblico ha imparato ad amare e Sophie Turner, la Sansa Stark de ‘Il Trono di Spade’, nei panni della protagonista. Si chiama ‘X-Men–Dark ...

La rivolta degli Apache/ Su Rete 4 il film con Coleen Gray - oggi - 9 giugno 2019 - : La rivolta degli Apache in onda su Rete 4 per questa domenica 9 giugno 2019 a partire dalle ore 17:30. Nel cast figurano Stephen McNally e Arthur Shieldes.

Ragazze di zucchero : trama - cast e curiosità del film stasera in tv su Rai 2 : Ragazze di zucchero: trama, cast e curiosità del film stasera in tv su Rai 2 La programmazione di Rai 2 inaugura la stagione estiva con un ciclo di thriller in onda ogni sabato, in prima serata. Questa sera, 8 giugno, andrà in onda Ragazze di zucchero, film statunitense diretto nel 2014 da Doug Campbell. Nel cast ritroviamo, oltre alla protagonista Taylor Black, anche Peter Strauss, celebre per essere stato uno degli attori principali nel ...

Ragazze di Zucchero film stasera in tv 8 giugno : cast - trama - streaming : Ragazze di Zucchero è il film stasera in tv sabato 8 giugno 2019 in onda prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Ragazze di Zucchero film stasera in tv: cast La regia è di Doug Campbell. Il cast è composto da Taylor Black, Peter Strauss, James C. Burns, Isabella Hofmann, Timothy Brennen, Ashley McCarthy, Samantha Robinson, Griffin ...

Ragazze di zucchero - cast - trama e curiosità del film con Taylor Black : Un thriller dai torbidi momenti e dal titolo quanto mai attuale: Ragazze di zucchero, è in onda su Rai2 sabato 8 giugno alle 21,05. Il film che in originale suona meglio con il suo Sugar Daddies vuole raccontare quel fenomeno per cui giovanissime Ragazze si scelgono uomini molto attempati e molto facoltosi in grado di colmarle di regali. Ragazze di zucchero, anticipazioni trama e cast Le spese per sostenere gli studi sono sempre più esose e così ...

Cosa pensa il pubblico romeno de "Il Sindaco" - il film che ha illuso Salvini : “Come è possibile che gli italiani continuino a votare Salvini?”, “Capiamo molto bene la drammatica situazione italiana. In Romania siamo messi uguali. Ma senza mafia”. A queste, ed altre domande dello stesso tenore, ha risposto Samuele La Vardera durante il dibattito seguito dalla presentazione al pubblico romeno del film Il sindaco - Italian politics for dummies.L’occasione è stata la partecipazione ...

Milan - Sacchi : “Giampaolo è come un regista di film o un direttore d’orchestra” : Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni di Radio1 Sport del possibile arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan, elogiando il tecnico di Bellinzona: “Giampaolo fa parte di un gruppo non numeroso ma sempre più consistente di allenatori che interpretano il Calcio come fossero degli sceneggiatori e dei registi di un film, come degli autori, direttori d’orchestra“. “Quando ero responsabile delle nazionali ...

Recensione Rocketman - il film su Elthon John che punta verso l’Oscar : Arriva nelle sale “Rocketman” il film sulla vita di Elton John con Taron Egerton e diretto da Dexter Fletcher che punta dritto verso i prossimi Premi Oscar. Vi forniremo trama, Recensione e commento. Chi è Reginald Kenneth Dwight? Alla maggior parte del pubblico probabilmente non dirà nulla questo nome, ma se vi dicessimo “Elton John”? “Rocketman”, il cui titolo è tratto da una delle più celebri canzoni scritte da Bernie Tupin poi cantate e ...

ANNA PAVIGNANO - COMPAGNA MASSIMO TROISI/ 'La svedese - film che non riuscì a girare' : ANNA PAVIGNANO, COMPAGNA di MASSIMO TROISI nella vita e sul set: il ricordo dell'attore e regista scomparso e i loro primi anni insieme.

Napoli - rinasce la chiesa del Sacro Cuore ai Mannasi con un docufilm sul tenore Enrico Caruso che qui imparò a cantare : È una caccia al tesoro trovare la chiesa del Sacro Cuore di Gesù ai Mannesi, all’angolo del Decumano inferiore, quartiere Forcella, davanti a un murales di San Gennaro che ammicca, tra lavori in corso, Via Duomo chiusa al traffico, a sinistra il grigio bugnato del Museo Filangieri, davanti la chiesa paleocristiana di San Giorgio Maggiore, un ingresso ancora sacrificato, ma alla fine la costanza è premiata e ci troviamo davanti un gioiellino ...

Casting a Monopoli per il nuovo film diretto e interpretato da Checco Zalone : Il noto comico Checco Zalone (il cui vero nome è Luca Medici) torna sul set con un nuovo film dal titolo Tolo Tolo, di cui è interprete ma anche regista. Le riprese, molte delle quali effettuate all'estero, sono già iniziate, ma ora servono nuove comparse e quindi sono in corso le relative selezioni. Il film Dopo lo straordinario successo riscosso dal film Quo Vado?, diretto dal regista Gennaro Nunziante e con Checco Zalone come interprete ...

Tolo Tolo Casting per il nuovo film di Checco Zalone - riprese e provini a Monopoli : Il 10 giugno il primo ciak di Tolo Tolo il nuovo film di Checco Zalone. Stanno per partire le riprese dell’attesissimo nuovo film di Checco Zalone, il quinto della sua carriera e il primo da regista. L’artista pugliese ci ha lasciato con “Quo Vado?” nel 2016 capace di ottenere un ...

Nella versione russa di “Rocketman” - il film su Elton John - sono state tagliate tutte le scene che fanno riferimento all’omosessualità : Rocketman, il film che racconta la vita e la carriera di Elton John, è stato censurato in Russia, dove sono state tagliate tutte le scene che fanno riferimento all’omosessualità del cantautore britannico. Il 30 maggio, durante la prima del film, alcuni