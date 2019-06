Hysaj | l’agente | “C’è l’offerta dell’Atletico | lui vuole provare l’esperienza all’estero!

forzazzurri

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il procuratore diparla della possibilità che ha il suo assistito di essere ceduto all’Atletico Madrid o alla Juve con Sarri Mario Giuffredi agente die Veretout tra gli altri, é intervenuto in diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, ed ha parlato del futuro dei suoi assistiti: “-Atletico Madrid? L’offerta è molto bassa e non rispecchia il valore di un calciatore. E’ stata inferiore ai 25 milioni, comunque. Quanto vale? Non mi sostituisco al club, il Napoli fissa il prezzo”. – Il procuratore ha poi aggiunto una sua considerazione sulla richiesta arrivata dalla Spagna – “Quando si parla dell’Atletico come fai a dire di no. Magari Elseidancheun’esperienza all’estero, dopo una carriera in Italia. Il ragazzo si è espresso con sincerità, non voleva offendere ...

claudioruss : L’ag. di Hysaj: “Atletico Madrid? Offerta bassa che non rispecchia il suo valore, inferiore ai 25mln. Quando si par… - ItaSportPress : Hysaj, l'agente strizza l'occhio alla Juventus: 'Perché non dovrebbe andarci?' - - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?????? Parla L'agente di #Hysaj: 'Due anni fa’ la #Juventus mi chiese Hysaj, ma lui fu riconoscente, restando a Napoli nella… -