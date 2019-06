HONOR 20 e HONOR 20 Pro pronti al debutto internazionale

Bene la batteria per HONOR 10 dopo l’aggiornamento B223 in Italia : Trapelano i primi riscontri in questi giorni per quanto riguarda Honor 10 ed il tanto atteso aggiornamento di maggio. Cosa ha comportato l’installazione della patch B223? Questa la domanda che si pongono soprattutto coloro che ancora non hanno avuto modo di toccare con mano il pacchetto software, se pensiamo al fatto che la disponibilità della patch risulti essere ancora abbastanza limitata qui in Italia. Come tutti sanno, non sono ancora ...

Recensione HONOR 20 : il solito HONOR - una certezza anche nelle difficoltà : Recensione HONOR 20 – È davvero difficile parlare di HONOR 20 senza citare la diatriba che coinvolge Huawei e gli USA (e anche Google), ma visto che non sappiamo come questa vicenda si concluderà cercheremo di basare le nostre valutazioni solo sulle qualità o sulle mancanze di questo device, che risulta "il classico HONOR", nel bene […]

HONOR View20 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Lite e non solo fra le migliori offerte del weekend : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend ci riserva un'altra carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono infatti cinque gli smartphone il cui street price è continuato a scendere negli ultimi giorni o è andato stabilizzandosi: HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e Mate 20 Pro. […]

Garanzia Facebook - Instagram e Whatsapp su telefoni Huawei e HONOR : chi non deve temere : Nella giornata di ieri, un nuovo polverone si è sollevato sulla disponibilità di Facebook, Instagram e Whatsapp su telefoni Huawei e Honor. Il nuovo caso è nato dopo le dichiarazioni del team di Facebook appunto secondo le quali le sue personali app non sarebbero state più preinstallate sui dispositivi dei due brand. Normale che la nuova posizione del social network abbia fatto scalpore ma è anche giusto chiarire la reale situazione per ...

Almeno 3 precisazioni su HONOR 9 in vista dell’aggiornamento EMUI 9 in estate : Ci sono molti nodi da sciogliere in questo periodo per quanto riguarda i possessori di un Honor 9. L’utenza, come tutti sanno, è spaccata. Da un lato abbiamo chi ha già avuto la possibilità di installare l’aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9, mentre dall’altro chi è rimasto fuori da questo discorso, dopo che il produttore ha deciso di rimuovere temporaneamente dai server questo pacchetto software. Essendo trascorso un mese dal nostro ultimo ...

Limite WhatsApp su smartphone Huawei e HONOR nuovi : neanche Facebook e Instagram preinstallati : La domanda serpeggia da giorni: WhatsApp su smartphone Huawei e Honor sarà ancora disponibile nonostante il ban USA? Gli stessi dubbi riguardano Facebook e Instagram e ora a tal proposito abbiamo una posizione ufficiale del team del social network per eccellenza, appunto Facebook, che non lascia spazio ad equivoci. La notizia del momento è stata lanciata da Reuters, su fonte diretta delle dichiarazioni Facebook: Il tris di app social non ...

Facebook - WhatsApp e Instagram non saranno più preinstallate negli smartphone Huawei e HONOR : Facebook ha deciso di sospendere la preinstallazione delle proprie app sui nuovi smartphone Huawei, ma questo non impedirà agli utenti di installarle da soli.

Ben 17 problemi risolti su device Huawei e HONOR con l’aggiornamento di giugno : bollettino completo : Sono arrivate in questi minuti le prime notizie in merito agli aggiornamenti che avremo modo di toccare a giugno con gli smartphone Huawei e Honor. Si tratta di un vero e proprio bollettino, così come avviene con Samsung, tramite il quale avremo idea (in modo generico) su come il produttore cinese intenda fornire migliori standard di sicurezza ai propri utenti. Cerchiamo dunque di capirci qualcosina di più, a maggior ragione dopo che nella ...

Si è fatta attendere la patch B223 per HONOR 10 : dal 6 giugno aggiornamento in Italia : Arrivano oggi 6 giugno, finalmente, le prime segnalazioni da parte di coloro che stanno ricevendo l’aggiornamento di maggio a bordo di un top di gamma come Honor 10. Esattamente come avvenuto un mese fa, lo smartphone Android ha dovuto attendere forse più a lungo del previsto per fare questo step, al punto che ora possiamo finalmente analizzare più da vicino un pacchetto software meno significativo di quanto ci si potesse aspettare. Il ...

Altro che crisi di HONOR : smartphone 5G per la fine dell’anno : Non credete che Honor stia con le mani in mano sul fronte 5G: il ban USA non cambierà i piani della sussidiaria Huawei, che resta una spanna avanti, come dimostrato dalle ultime dichiarazioni rilasciate a Shanghai da George Zhao, presidente del marchio. Come riportato da 'gizmochina.com', il primo smartphone 5G del produttore cinese verrà lanciato nel Q4 2019, probabilmente un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia degli altri OEM, ma ...

Il primo smartphone 5G di HONOR arriverà verso la fine del 2019 : Huawei è una delle aziende in pole position per quanto riguarda la connettività 5G e anche HONOR entro la fine dell'anno lancerà uno smartphone 5G

Jessica Alba - che va in terapia con la figlia HONOR per diventare una madre migliore : Jessica Alba e Honor a MilanoJessica Alba e Honor a MilanoJessica Alba e Honor a MilanoJessica Alba e Honor a MilanoJessica Alba, 38 anni, ha tre figli: l’ultimo, Hayes, primo maschio dopo due bambine (Honor, 10 anni, e Haven, 7), è nato il 31 dicembre 2017. Attrice e imprenditrice, nel 2011 ha fondato la società «green» The Honest Co: oggi i dipendenti sono circa 275 e i ricavi sono di oltre 300 milioni annui. Sposata dal 2008 con Cash ...

HONOR View20 - HONOR 10 - HONOR Play e tanti altri in offerta speciale per gli HONOR Days : HONOR View20, HONOR 10, HONOR Play sono solo alcuni degli smartphone in offerta speciale per gli HONOR Days, eccoli tutti.