GREY’S ANATOMY 15×24 | anticipazioni | “Attratto dal sangue” | news e trama

(Di lunedì 10 giugno 2019) Attratto dal sangue (Drawn To The Blood) è il penultimo episodio della quindicesima stagione di Grey’sche FoxLife manda in onda lunedì 10 giugno alle 21.05. Una puntata che accompagna gli spettatori verso il season finale della prossima settimana.dal, spoiler Alex cerca in tutti modi possibili di salvare il piccolo Gus, ma il caso si trasforma in una vera mission impossible: il giovane paziente ha un attacco di cuore mentre aspetta l’arrivo del suo donatore da Londra, una donna gravemente agorafobica. Le cose si complicano quando l’accompagnatore della donatrice – per un problema con il visto – viene portato via dagli agenti dell’immigrazione, creando uno stato di panico nella paziente (incapace di proseguire il viaggio per Seattle, dove la famiglia del bambino attende trepidante il suo arrivo). Nonostante il rapporto ...

