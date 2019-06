Grande Fratello 16 – Decima puntata di lunedì 10 giugno 2019 – La Finale

Grande Fratello 16 - Luca Onestini non invitato alla finale : "Per scelta di altri..." : I rapporti tra Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, e la produzione del reality show di Canale 5 si sono inaspriti e questa non è una novità.In queste settimane, infatti, in concomitanza con la partecipazione del Fratello Gianmarco al Grande Fratello 16, Luca Onestini si è mostrato spesso in disaccordo con alcune decisioni prese dalla produzione del Grande Fratello e ...

Erica e Gaetano dopo Grande Fratello : dubbi e avvertimenti alla ragazza : Grande Fratello diretta H24: Gaetano ed Erica non si fidanzeranno mai? Nascerà davvero una bella storia d’amore per Gaetano ed Erica del Gf 16? Se, da una parte, c’è chi spera di vedere i due ragazzi insieme, in tanti invece vorrebbero vedere Erica accanto a un altro uomo perché non si fiderebbero per nulla di […] L'articolo Erica e Gaetano dopo Grande Fratello: dubbi e avvertimenti alla ragazza proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - Luca Onestini sulla finale : 'Per scelta d'altri non sarò in studio' : Continua la "guerra" a distanza tra Luca Onestini e il Grande Fratello: a poche ore dalla finalissima, infatti, il ragazzo ha deciso di usare i social network per informare tutti del fatto che non sarà presente in studio. Nonostante gli autori pare non gradiscano la sua presenza nell'ultima puntata del reality, lo speaker radiofonico si è detto certo del fatto che suo Fratello Gianmarco avrà il sostegno della gente da casa, l'unica a poter ...

Finale Grande Fratello - la confessione dei concorrenti prima del gran giorno : grande Fratello Finale, i concorrenti tirano le somme della loro avventura La Finale del grande Fratello 2019 è alle porte. Domani sera conosceremo il vincitore della 16esima edizione, ma prima ancora c’è l’ultimo finalista da eleggere. Lunedì scorso, il pubblico ha scelto Martina, Gianmarco e Daniele come nuovi finalisti, che si sono aggiunti a Gennaro, il […] L'articolo Finale grande Fratello, la confessione dei concorrenti ...

Luca Onestini assente alla finale del Grande Fratello : retroscena amaro : Luca Onestini non sarà presente in studio durante la finale del Grande Fratello: amaro e polemico retroscena raccontato dal Fratello di Gianmarco Tutto pronto per la finale del Grande Fratello Nip 2019. Domani 10 giugno verrà proclamato il vincitore. In tanti speravano che per l’appuntamento potesse esserci in studio Luca Onestini. L’ex tronista, primo tifoso […] L'articolo Luca Onestini assente alla finale del Grande Fratello: ...

Grande Fratello 16 - finale : Gennaro Lillio verso la vittoria? : Gennaro Lillio vincerà il Grande Fratello 16? Parla Vladimir Luxuria Per Vladimir Luxuria non ci sono dubbi. Sarà Gennaro Lillio a vincere questo Grande Fratello 16. Per la conduttrice e opinionista, che è stata ospite una settimana all’interno della Casa, il modello napoletano “rischia” di vincere. Ecco, infatti, le sue parole durante un’intervista radiofonica: “Gennaro rischia la vittoria se continua così con ...

Anticipazioni Grande Fratello 16 la finale : Francesca De Andrè sfavorita nei sondaggi : È tutto pronto per il gran finale del Grande Fratello 16, il fortunato reality show condotto da Barbara D'Urso che chiuderà i battenti il prossimo lunedì 10 giugno con la messa in onda dell'ultima puntata su Canale 5. Un appuntamento imperdibile per i tantissimi spettatori che nel corso di queste settimane si sono appassionati alle vicende dei nuovi concorrenti che hanno varcato la soglia della porta rossa e che attendono con trepidazione di ...

Gennaro vince il Grande Fratello grazie a Francesca? Ecco chi lo dice : Chi vincerà il Grande Fratello 16? Vladimir Luxuria punta su Gennaro Lillio Gennaro Lillio potrebbe vincere il Grande Fratello 16: parola di Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare ne ha discusso a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, dove è stata ospite sabato 8 giugno 2019. Vladimir ha vissuto […] L'articolo Gennaro vince il Grande Fratello grazie a Francesca? Ecco chi lo dice proviene da Gossip e ...

Grande Fratello - Gianmarco durissimo con Francesca De André : è la resa dei conti : Gianmarco Onestini contro Francesca De André al Gf 2019 Al Grande Fratello 2019 è tempo di confronti tra i concorrenti arrivati in finale, e nessuno sembra volersi tirare indietro perché essendo arrivata l’ultima puntata il clima in Casa è senz’altro più disteso e certi discorsi si possono affrontare con maggiore serenità. Ciò non vuol dire, […] L'articolo Grande Fratello, Gianmarco durissimo con Francesca De André: è la resa ...

Grande Fratello - chi è il favorito per la vittoria finale? : Domani, lunedì 10 giugno 2019, si conclude la sedicesima edizione del reality. Chi si aggiudicherà lo scettro tra Enrico, Martina, Francesca, Erica, Gianmarco, Daniele e Gennaro?

Grande Fratello - Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si conoscevano prima : "Un giorno l'ho vista in costume..." : La finale del Grande Fratello si avvicina e Daniele Dal Moro ha deciso di dare pepe alla vigilia, con qualche succoso retroscena su Martina Nasoni. I due sono stati protagonisti di un costante tira-e-molla, tra momenti di tenerezza e tensione. Entrambi avevano iniziato l'avventura nel reality di Can

Grande Fratello 2019/ Francesca De Andrè e la paura di Malgioglio : 'mi attaccherà per vicinanza a Gennaro' : GRANDE FRATELLO 2019, Francesca De Andrè si lascia andare ad uno sfogo e confessa di temere il giudizio di Cristiano Malgioglio.

Anticipazioni Grande Fratello : Martina è falsa? Si insinua il dubbio : Martina Nasoni del GF 16 nella bufera: la contestazione dei fan del reality Martina Nasoni, in queste ultime ore, è finita nell’occhio del ciclone. Difatti il suo rapporto d’amicizia con Erica Piamonte ha fatto storcere il naso a molti fan del popolare padre di tutti i reality show condotto da Barbara d’Urso. Il motivo? Per i pochi che non lo sapessero, Martina Nasoni del Grande Fratello, nella puntata scorsa, ha nominato ...

Grande Fratello - Martina distrutta : “Incoerente - non hai coraggio!” : Martina Nasoni non è coerente? Attacchi alla concorrente del Gf 16 Martina Nasoni è al centro della polemica! A tanti telespettatori del Grande Fratello 2019 non sta piacendo un suo comportamento in particolare: si avvicinerebbe indistintamente a tutti, anche a chi, fino a qualche giorno fa, l’ha distrutta utilizzando parole di certo poco carine. Su […] L'articolo Grande Fratello, Martina distrutta: “Incoerente, non hai ...