Governo | vertice Conte | Salvini | Di Maio | i dossier caldi sul tavolo e la procedura

Attesa per il vertice di Governo - tensione sulla Manovra. Salvini : «Io non la tiro in lungo» : Attesa per il vertice tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, previsto stasera. Sfidare Bruxelles sulla procedura d'infrazione, dice il premier, può fare male all'Italia e...

Stasera il vertice di Governo tra Conte - Di Maio e Salvini per dare il via alla "fase 2" : "Con l'amico Luigi Di Maio c'è ritrovata e, mi auguro duratura, sintonia. Sono disponibilissimo a ragionare su un salario minimo per i lavoratori, ma questo lo garantiscono le imprese e se tu non riduci il carico fiscale per le imprese, come fanno queste a garantire un salario minimo? Noi le idee le abbiamo chiare". Salvini ha così anticipato quello che dirà questa sera a Luigi Di Maio - che invoca il ritiro degli emendamenti leghisti sul ...

Governo - in vista del vertice Conte avvisa : “Non sfidiamo l’Ue o andremo a casa”. Di Maio : “Mi aspetto sì sul salario minimo” : Il primo vero vertice di Governo dopo le liti, gli scontri, le Europee e poi la conferenza stampa del presidente del Consiglio che ha messo in guardia le due forze di maggioranza: “Se si deve vivacchiare, io lascio”. Come non succedeva da tempo, lunedì sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno di nuovo seduti tutti e tre intorno allo stesso tavolo. Nel frattempo i due vicepremier si sono visti e riappacificati, ma ...

Di Maio : 'Il vertice di Governo? Mi aspetto ok a salario minimo e..' : Della vittoria M5S a Campobasso "non faccio un trofeo, ora il Movimento non può illudersi che sia tutto a posto. Siamo rimasti vittime della nostra contrarietà ... Segui su affaritaliani.it

Il Governo cerca il rilancio. Partendo da un vertice a tre : Riflettori puntati su Palazzo Chigi. Due gli appuntamenti cerchiati in rosso nell'agenda del governo: l'atteso vertice a tre di lunedì e la prima riunione del Consiglio dei ministri all'indomani delle elezioni europee, già fissata per martedì. Dopo le tensioni in campagna elettorale, arrivate ai livelli di guardia, e l'ultimatum lanciato ai leader di Lega e M5s dallo stesso presidente del Consiglio, si ritroveranno faccia a faccia domani il ...

Fisco - Iva - debito : vertice di Governo cruciale per sbloccare lo stallo e trattare con la Ue : Conte e i vicepremier provano a fissare le nuove priorità del contratto. Posizioni distanti con gli organismi internazionali sui principali dossier. Lunedì vertice tra Conte, Salvini e Di Maio per cercare un’intesa prima del Consiglio dei ministri di martedì...

Governo. Lunedì vertice Conte - Di Maio - Salvini : sul tavolo agenda di Governo - nomine in Ue e ipotesi rimpasto : Tutti e tre seduti allo stesso tavolo, come non succedeva da tempo, in un vertice in cui si incroceranno tre macrotemi: l’agenda di governo, il negoziato per le nomine in Ue e quel rimpasto che nessuno dice di volere apertamente ma che non appare un’ipotesi così remota. Si aprirà con il vertice convocato da Giuseppe Conte con Luigi Di Maio e Matteo Salvini la settimana nella quale è atteso l’inizio della seconda fase del ...

Conte - Di Maio e Salvini : vertice a tre per lanciare il Governo leghista : Dovrà essere un Governo più leghista e meno grillino. I rapporti di forza nella strana maggioranza, infatti, si sono ribaltati.

Di Maio replica a Conte : "Io leale - subito vertice di Governo" : "Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre sostenuto questo Governo. Lo abbiamo sempre fatto lealmente e crediamo che ci sia ancora tanto da fare e soprattutto un contratto da rispettare. Noi siamo leali, vogliamo metterci subito al lavoro e crediamo che i fatti siano la migliore risposta in questo momento". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio replicando a Giuseppe Conte, che oggi ha chiesto ai due ...

Dl Crescita - arriva lo scivolo per le grandi aziende : via 7 anni prima della pensione. Vertice Governo : sul tavolo il Salva-Roma : La possibilità per le grandi aziende con più di mille lavoratori e che attuano un rinnovamento tecnologico di licenziare i più anziani, dando loro in cambio uno ‘scivolo‘ – a carico delle imprese – fino a 7 anni dalla pensione. Lo prevede un emendamento al decreto Crescita presentato dai relatori Raphael Raduzzi (M5s) e Giulio Centemero (Lega) nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. I pre-pensionamenti ...

Il Governo Conte va avanti Ci sarà un vertice di pace 5S-Lega : Il governo Conte tiene e va avanti. Le nubi si diradano sul capo del premier avvocato del popolo e, dopo lo tsunami delle europee, sull’alleanza giallo-blu dei penta-stellati di Luigi di Maio e dei leghisti di Matteo Salvini torna il sereno (o poco nuvoloso) Segui su affaritaliani.it

Lite sulla risposta di Tria alla Ue. M5S la contesta e chiede vertice di Governo : Il Pil italiano nel primo trimestre del 2019 è salito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti mentre è calato dello 0,1% su base annua....

Di Maio : iscritti M5S votino su mio ruolo di capo politico. Grillo : devi restare. Domani consultazione su Rousseau - poi vertice di Governo : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al...

