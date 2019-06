Google Maps fornirà informazioni in caso di catastrofi naturali | terremoti

Come abilitare adesso il tachimetro di Google Maps - in Italia : Il colosso di Mountain View si è messo in testa di stupire con Google Maps, che in Italia sta ricevendo la funzionalità 'tachimetro', ovvero quel tool in grado di restituire il valore della velocità in tempo reale di un mezzo di trasporto. Una mezza rivoluzione che per molti altri strumenti di navigazione disponibili sul Play Store una vera innovazione non è, essendo già inclusa da tempo (pensate a Waze, che ha costruito la sua fortuna proprio ...

Google Maps vi “proteggerà” dai tassisti malfattori : Un nuovo aggiornamento di Google Maps renderà i viaggi in taxi più sicuri grazie all'aggiunta di avvisi di deviazione dal percorso. L'articolo Google Maps vi “proteggerà” dai tassisti malfattori proviene da TuttoAndroid.

Google Maps aiuta gli utenti a stare alla larga da calamità naturali quali terremoti - alluvioni e uragani : terremoti, alluvioni, uragani: presto l’app di navigazione satellitare Google Maps avviserà gli utenti in tempo reale in modo che abbiano informazioni certe sulle aree interessate e non corrano rischi. Ad essere oggetto di ampliamento sono gli Avvisi SOS, un set di funzioni di Google Maps che esiste dal 2017 e che adesso è stato incrementato. Qualora l’utente dovesse impostare la navigazione verso o attraverso un’area che è ...

Il tachimetro è arrivato in Google Maps : ecco come averlo subito - anche in Italia : Google Maps da oggi può vantare un'altra apprezzatissima funzionalità utile mentre si è alla guida, che si va ad aggiungere agli autovelox e alle segnalazioni di autovelox, incidenti e rallentamenti già disponibili. L'articolo Il tachimetro è arrivato in Google Maps: ecco come averlo subito, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Google Maps introduce nuovi avvisi di sicurezza per le calamità naturali : (Foto: Google) Migliora il servizio di avvisi sos che Google ha introdotto originariamente due anni fa sia su Google Maps sia nella funzionalità Ricerca per informare in modo più approfondito e tempestivo in occasione di calamità naturali o artificiali. Uragani, terremoti e inondazioni vengono visualizzati e segnalati con più precisione, aiutando gli utenti ad abbandonare una zona critica in sicurezza. Mountain View punta molto sulle ...

Google Maps fornisce le indicazioni stradali per evitare le calamità naturali : Come parte di una più ampia espansione degli avvisi di SOS su Google Maps, l'azienda di Mountain View sta introducendo delle funzionalità di navigazione che avvertono l'utente della presenza di eventuali calamità naturali lungo il percorso, modificando l'itinerario per evitarle quando possibile. L'articolo Google Maps fornisce le indicazioni stradali per evitare le calamità naturali proviene da TuttoAndroid.

Il tachimetro è arrivato in Google Maps : ecco come averlo subito - anche in Italia : Google Maps da oggi può vantare un'altra apprezzatissima funzionalità utile mentre si è alla guida, che si va ad aggiungere agli autovelox e alle segnalazioni di autovelox, incidenti e rallentamenti già disponibili. L'articolo Il tachimetro è arrivato in Google Maps: ecco come averlo subito, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Google Maps - le funzioni che (forse) non conosci e come usarlo bene : Google Maps è uno dei servizi più conosciuti del gigante di Mountain View, insieme a Gmail e Search. Quello che più di tutti ha contribuito a mandare in fallimento i vecchi navigatori, sostituiti da un'app sullo smartphone che ti permette di avere immagini satellitari, indicazioni in tempo reale su traffico e orari dei mezzi pubblici insieme agli ultimi arrivati, i limiti di velocità e gli autovelox. Un bel pacchetto di ...

Photo Map è un’app per viaggiatori ed escursionisti che permette di geolocalizzare le foto su Google Maps : Photo Map è un'applicazione utile in modo particolare per i viaggiatori in generale che permette di geolocalizzare le foto su Google Maps per non perdere traccia di dove e quando sono state scattate. Le foto vengono ordinate automaticamente in base alla data dello scatto ed è possibile cercarle per nome, cartella, data ed estensione del file. L'editor di foto integrato consente di manipolare le foto, applicando filtri, ritagliando o aggiungendo ...

Ora Google Maps vi svela anche i piatti migliori dei ristoranti : Il team di sviluppatori ha annunciato l'introduzione di una funzionalità che risulterà particolarmente gradita a chi usa Google Maps per scegliere dove mangiare L'articolo Ora Google Maps vi svela anche i piatti migliori dei ristoranti proviene da TuttoAndroid.

Autovelox Google Maps Italia : come evitare le multe e dove si trovano : Autovelox Google Maps Italia: come evitare le multe e dove si trovano Controllare la presenza degli Autovelox lungo strade e autostrade grazie a Google Maps. Google, dopo aver acquisito Waze ben 6 anni fa, ha finalmente implementato le sue funzionalità sulla propria app di navigazione e geolocalizzazione, finora usata soprattutto per dare indicazioni stradali e informazioni inerenti all’ubicazione di negozi, attività commerciali e via ...

Stop a multe e ritardi con Google Maps : segnalati autovelox ed incidenti : Si evolve ancora Google Maps, rimasto anche per troppo tempo senza offrire la possibilità ai propri utilizzatori di essere informati circa la presenza su strada degli autovelox fissi e mobili. Vi avevamo parlato dell'avvio del rilascio di questa specifica feature appena qualche giorno in questo articolo dedicato, ed oggi torniamo sull'argomento, visto che ormai si può parlare di ufficialità. Come riportato da 'TechCrunch', il navigatore ...

Google Maps segnala autovelox e limiti di velocità anche in Italia : La sperimentazione di Google per il rilevamento e la segnalazione di autovelox e limiti di velocità con Maps si è conclusa, e ufficialmente è disponibile in tutta Italia, e negli oltre 40 Paesi in cui questo servizio non viola la legge. Per dire il vero la diffusione del servizio è iniziata a macchia di leopardo da oltre una settimana, ma non tutti gli utenti ne beneficiavano. Adesso la disponibilità universale è ufficializzata: l’unica ...

Google Maps ora vi fa segnalare autovelox - incidenti e rallentamenti in Italia : Google Maps punta sulle segnalazioni dei propri utenti per autovelox ma anche altre situazioni rilevanti quali incidenti e rallentamenti. L'articolo Google Maps ora vi fa segnalare autovelox, incidenti e rallentamenti in Italia proviene da TuttoAndroid.