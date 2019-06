Golf – Ryder Cup 2022 | per l’Italia una grande occasione di rilancio

Golf - Ryder Cup 2018 : 250 milioni di ricavi per Parigi generati dall’ultima edizione : 250 milioni di euro, anzi, per l’esattezza 253.7: tanti sono quelli che la Ryder Cup 2018, disputata a Parigi, ha generato in termini di ricavi secondo il centro di ricerca sull’industria sportiva della Sheffield Hallam University. Il totale tiene conto anche delle spese organizzative, comprese quelle della Federazione francese e dell’autorità per le infrastrutture, ed è un aumento di notevoli dimensioni rispetto ai poco più di ...

Golf – Verso la Ryder Cup 2022 : escalation di successi per l’Italia : L’escalation di successi del Golf italiano Verso la Ryder Cup 2022. Già 14 vittorie in campo internazionale nel 2019. Dai trionfi dei professionisti a quelli dei dilettanti Un’escalation di successi Verso l’edizione italiana della Ryder Cup 2022, l’unica competizione al mondo in cui l’Europa gioca unita sotto una sola bandiera. Quattordici trionfi in campo internazionale negli ultimi cinque mesi. Continua il momento d’oro del Golf ...

Ryder Cup 2022 – Al via il progetto Golf è donna - il green sempre più rosa : Venerdì 31 maggio all’Olgiata Golf Club di Roma conferenza di presentazione del progetto della Federazione Italiana Golf per la crescita del movimento femminile in partnership con Susan G.Komen Italia e con il patrocinio di CONI e R&A. Prima iniziativa: un Open Day nei circoli aderenti Il green si colora di rosa per coinvolgere sempre di più l’universo femminile nell’ambito del progetto Ryder Cup 2022. Nasce Golf è donna, progetto ...

Progetto Ryder Cup 2022 : il Golf torna nelle Università : Progetto Ryder Cup 2022: il golf torna nelle Università. Gian Paolo Montali, su invito di Pierluigi Pardo, incontra gli studenti alla IULM di Milano Il golf torna tra i giovani e tra i banchi universitari. Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022, ha incontrato alla Libera Università IULM di Milano gli studenti del secondo Master in Marketing e Comunicazione dello Sport. Invitato da Pierluigi Pardo nell’ambito di ...

Golf – Ryder Cup Trophy Tour : a Parma il Golf incontra la cultura : Il trofeo ufficiale della Ryder Cup ha fatto tappa nei luoghi storici di Parma. Il secondo evento stagionale della Road to Rome 2022 proseguirà domenica 26 maggio con “golf in Piazza” Il fascino della Ryder Cup e il patrimonio storico di Parma, un abbraccio fra sport e arte che rende omaggio alla futura capitale italiana della cultura. Nell’ambito della Road to Rome 2022, la Federazione Italiana golf con il Patrocinio del Comune di Parma ...