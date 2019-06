Golf | Ryder Cup 2018 | 250 milioni di ricavi per Parigi generati dall’ultima edizione

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) 250di euro, anzi, per l’esattezza 253.7: tanti sono quelli che laCup, disputata a, ha generato in termini disecondo il centro di ricerca sull’industria sportiva della Sheffield Hallam University. Il totale tiene conto anche delle spese organizzative, comprese quelle della Federazione francese e dell’autorità per le infrastrutture, ed è un aumento di notevoli dimensioni rispetto ai poco più di 100di Gleneagles, in Scozia, per il 2014. Un buon auspicio, in sostanza, anche per Roma, che vedrà arrivare il trofeo più famoso delsul proprio territorio nel 2022, al Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio, qualche chilometro a nord-est della Capitale. LaCupsi è svolta al LeNational di Saint-Quentin-en-Yvelines, un agglomerato a 25 km da, ma che dell’area metropolitana della ...

