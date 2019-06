Golf | Ranking Mondiale 10 giugno | Koepka sempre in testa | McIlroy sale al terzo posto

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) Settimana di sorpassi e di conferme nella classifica del Worldalla vigilia dell US Open 2019. Lo statunitense Brooks(10.8114) conserva la prima posizione, ma vede ridursi notevolmente il proprio vantaggio nei confronti del connazionale Dustin Johnson (10.5376). Sulgradino del podio si colloca invece il nordirlandese Rory(8.4671), proiettato dalla vittoria al Canadian Open con un ultimo giro stellare. L’inglese Justin Rose (8.2720) scivola quindi in quarta posizione, appena davanti al fuoriclasse statunitense Tiger Woods (7.4063). Ottime notizie per Francesco Molinari (6.8292): pur non scendendo in campo, il giocatore italiano guadagna infatti una posizione nei confronti dello statunitense Justin Thomas (6.8262). Nessuna novità invece nella parte finale della top10, con il terzetto statunitense comda Patrick Cantlay (6.5247), Bryson ...

