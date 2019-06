Giornata della Marina Militare | Mattarella | “Testimone di cultura dell’Italia e dei

Baseball - Serie A1 2019 : doppio successo di Redipuglia su Godo nel recupero della quinta Giornata : La Serie A1 di Baseball completa la sua fase di recupero della quinta giornata con il doppio match tra Redipuglia e Godo. Nel primo match Redipuglia la spunta con un doppio di Martini nel primo inning, un fuoricampo di Hidalgo nel quarto, una corsa a casa ancora di Martini: 3-0. Il secondo offre degli spunti in più: Hidalgo piazza un doppio da 3 RBI nella terza ripresa, Di Raffaele ed Evangelista (quest’ultimo su errore di Tonzar) ...

Superbike – La Ducati sorride a Jerez : Bautista davanti a tutti al termine della prima Giornata di prove : prima giornata positiva per il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati, Álvaro Bautista, che ottiene il miglior crono dopo le prime due sessioni di prove libere a Jerez de la Frontera. Più indietro Chaz Davies che chiude in undicesima posizione Grande prestazione del pilota spagnolo Álvaro Bautista oggi nelle prime prove libere sul circuito di Jerez de la Frontera in Andalusia. Il 34enne di Talavera de la Reina ha ottenuto il terzo ...

Mondiali calcio femminile in diretta tv su Rai e Sky : le partite della prima Giornata : Oggi inizia l'ottava edizione della FIFA Women’s World Cup, che si terrà in Francia. Fino al 7 luglio saranno 52, di cui 37 in esclusiva, le partite che Sky trasmetterà in diretta sul canale Sky Sport Mondiali (202) e sul 473 del digitale terrestre (Pacchetto Sky calcio). Sui canali Rai, in chiaro, 15 gare, tra cui tutte quelle che coinvolgono l'Italia (tutte su Rai2), che debutterà domenica 9 giugno alle ore 13 contro l'Australia. Si ...

Softball - Serie A1 2019 : nei recuperi della seconda Giornata di ritorno Bollate cade a Collecchio : Si sono giocate quest’oggi tre coppie di recuperi relative alla seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A1 di Softball, e in tutte le sfide ci sono stati scambi di vittorie tra le formazioni impegnate. Collecchio-Bollate La squadra ospite perde una partita, la seconda, ma in realtà rischia di cadere anche nella prima, perché dopo sei inning è sotto 4-3. Al fuoricampo d’apertura di Fama (2 punti) rispondono Mavilla, che ...

Giornata Mondiale della Bicicletta : 10 consigli per godersela al meglio e prevenire gli infortuni più frequenti : Il ciclismo è da sempre uno degli sport più praticati per via dell’accessibilità e dei benefici che apporta al corpo umano. Qualità apprezzate da milioni di persone in Italia e nel mondo ma anche dalle celebrities che hanno espresso il loro amore verso il mondo del ciclismo, come Matt Damon, Patrick Dempsey, Jennifer Aniston, Matthew McConaughey e Zac Efron. Ma andare in sella a una bici senza le corrette preparazioni e conoscenze può portare a ...

Mattarella all’Altare della Patria - la parata e le Frecce Tricolori Le foto della Giornata : A Roma le celebrazioni del 73esimo anniversario della Festa della RepubblicaIniziate le celebrazioni del 73esimo anniversario della Festa della Repubblica

Giornata della sicurezza in mare ieri a Pozzallo : Giornata dedicata alla sicurezza in mare, ieri, 1 giugno, nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Raganzino di Pozzallo

Beach Volley - si assegnano i titoli italiani a Bibione : i risultati della prima Giornata di gare : Sono stati duecento gli atleti scesi in campo nella prima delle due giornate dei Campionati italiani di Beach Volley Si è conclusa nella tarda serata di ieri la prima delle due giornate di gara del Campionato Italiano di Beach Volley per società in corso di svolgimento a Bibione. Quattordici le categorie in gara, per un totale di circa 200 atleti impegnati sui trenta campi splendidamente allestiti sulla spiaggia di Bibione, presso il ...

Canottaggio – Europei Assoluti : buon avvio degli azzurri a Lucerna - tutti i risultati della prima Giornata : Ottimi i risultati ottenuti dagli equipaggi azzurri al termine della prima giornata degli Europei Assoluti di Canottaggio in scena a Lucerna L’Italia del DT Francesco Catteneo, al termine della prima giornata degli Europei Assoluti – in svolgimento a Lucerna (Svizzera) con 36 nazioni partecipanti – passa il turno in 9 specialità olimpiche (Senior: singolo maschile, due senza maschile e femminile, doppio maschile e femminile, quattro di ...

Marina Militare : il 10 Giugno a Taranto la “Giornata della Marina 2019” : Lunedì 10 Giugno, a partire dalle 10, nella Stazione navale Mar Grande di Taranto si svolgerà la Giornata della Marina, dedicata agli uomini e alle donne della Forza armata. Dopo 12 anni Taranto, città-chiave per la Marina Militare e polo navale più grande per numero di navi e personale impiegato, torna ad ospitare l’importante evento che, quest’anno, sarà arricchito dalla consegna alla Fregata Martinengo della Bandiera di ...

Baseball - Serie A1 2019 : nel prosieguo della 7a Giornata Parma e Bologna si prendono la rivincita : Nel secondo giorno del settimo turno di Serie A1 di Baseball, tornano in campo Parma Clima e UnipolSai Bologna, impegnati rispettivamente contro Castenaso e Godo. Arrivano, in questo caso, le rivincite delle due sconfitte patite ventiquattr’ore fa. Godo-Bologna A Godo non c’è storia: la Fortitudo vola e piazza uno 0-14 che provoca l’interruzione della partita per manifesta dopo 7 inning. Nel giorno in cui Stefano Michelini ...

Villafranca di Verona : al via la prima edizione della Giornata mondiale dell'ambiente : L'obiettivo della sostenibilità ambientale per l'agenda politica è un'emergenza civica che richiede determinazione nel piano degli interventi e progettualità indirizzate al coinvolgimento della comunità locale. Con queste leve programmatiche l'amministrazione comunale di Villafranca di Verona nella tarda mattinata dello scorso 30 maggio ha indetto una conferenza stampa nella Sala Consiliare del Municipio per annunciare la prima edizione della ...

VIDEO Moto3 - GP Italia 2019 : gli highlights della prima Giornata di prove libere del Mugello : Si è conclusa con tre Italiani a braccare il nipponico Tatsuki Suzuki la prima giornata dedicata alle prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 della Moto3. Sullo splendido scenario del circuito del Mugello, infatti, Kevin Zannoni, Tony Arbolino e Niccolò Antonelli si sono classificati nella scia del portacolori del team SIC58 con distacchi che non raggiungono nemmeno il mezzo decimo. Alle loro spalle troviamo John McPhee, Gabriel ...

LIVE Serie A calcio - ultima Giornata in DIRETTA : l’Atalanta trova il pari - Milan in vantaggio in casa della SPAL - l’Inter non riesce a sbloccarla : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Serie A 2019 di calcio, sei partite in contemporanea in questa ricchissima serata che chiude la stagione: si definiscono gli ultimi verdetti, lotta serratissima per gli ultimi due posti in Champions League e per evitare l’ultima retrocessione in Serie B. Inter e Atalanta hanno il destino nelle loro mani: gli uomini di SPALletti volerebbero nell’Europa che conta ...