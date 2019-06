GF | la De Andrè usa il femminile per parlare di Onestini | ' Gianmarchina di sto ca'

GF - telespettatori accusano la De Andrè di aver bestemmiato : la produzione smentisce : La sedicesima edizione del Grande Fratello si sta avviando verso il gran finale di stagione. Lunedì 10 giugno è in programma la finale che decreterà il vincitore. Ad un passo dal traguardo Francesca De Andrè è finita nuovamente nel mirino del web, ma questa volta la produzione del reality, ha messo a tacere ogni pettegolezzo. Da qualche giorno a questa parte sulla pagina Facebook del reality-show, alcuni utenti hanno chiesto a gran voce la ...

Grande Fratello : Malgioglio contro la De Andrè. Usa Gennaro! Leggi il suo sfogo : A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio su Instagram ha pubblicato un video in cui si vede Francesca De Andrè prima offendere Gennaro Lillio ("Sei un uomo di m**a") poi...

GF16 - Francesca De André confusa : tenerezze con Gennaro e bacio alla lettera di Giorgio : Manca meno di una settimana alla fine del Grande Fratello 16 e, come accade dal giorno uno, è ancora una volta Francesca De André la concorrente più chiacchierata. Gli ultimi gossip che sono trapelati sulla ragazza riguardano la sua intricata situazione sentimentale: prima di lasciarsi andare ad intense effusioni con Gennaro Lillio a letto, la genovese è stata beccata dalle telecamere del reality mentre baciava la lettera che l'ex Giorgio ...

Uomini e donne - Andrea Dal Corso rischia l'avvelenamento a causa delle crocchette per i cani : In un'Instagram story, Teresa Langella ha fatto sapere ai follower cosa ha rischiato Andrea Dal Corso, mangiando delle crocchette. L'ex pupillo di Maria De Filippi a "Uomini e donne" e attuale fidanzato di Teresa Langella, Andrea Dal Corso, ha rischiato l'avvelenamento, dopo aver scambiato i cereali con altro. E a lanciare l'indiscrezione sul conto dell'ex corteggiatore del Trono Classico è stata la fidanzata del giovane, Teresa, la quale ...

Gf - Francesca De André sempre più confusa : "Giuro che non ho baciato Gennaro? Non posso" - : Serena Pizzi Francesca De André fa davvero fatica ad andare avanti nella Casa e ora si trova di fronte a un bivio: Gennaro o Giorgio? Anche questa settimana non è stata troppo facile per Francesca. Il Gf l'ha messa a dura prova. Prima il tradimento del fidanzato, poi l'avvicinamento a Gennaro e infine il "tornado" Taylor Mega. Appena la De André digerisce un boccone amaro ne arriva un altro ancora peggio. E così è stata anche questa ...

Gf - Biagio D'Anelli accusa il fidanzato della De André : "Mi ha offerto una cena per difenderlo" - : Luana Rosato Biagio D'Anelli, accusato da Giorgio Tambellini di aver ordito un complotto per creare caos tra lui e Francesca De André, replica al toscano attraverso le telecamere di Pomeriggio 5 Nel salotto di Pomeriggio 5 si continua a parlare di Giorgio Tambellini e a rincarare la dose contro l’ex fidanzato di Francesca De André ci ha pensato Biagio D’Anelli. La scena di cui sono stati protagonisti Tambellini e la concorrente del ...

Inter-Empoli - Andreazzoli accusa Gagliardini di scarso fair play : arriva la risposta piccata del nerazzurro [FOTO] : Il centrocampista dell’Inter ha rispedito al mittente le accuse di Andreazzoli, che lo aveva accusato di aver lanciato in campo un secondo pallone durante un’azione offensiva dell’Empoli Un gesto brutto, poco sportivo che ha fatto infuriare e non poco Aurelio Andreazzoli. L’Empoli attacca a San Siro, dalla panchina dell’Inter lanciano in campo un secondo pallone per indurre l’arbitro a fermare ...

Uomini e Donne - Natalia delusa da Andrea : "Penso che non sarò io la sua scelta" : Nella puntata di oggi a Uomini e Donne, Andrea deve sbrigliare alcune questioni rimaste in sospeso con Klaudia Poznanska. Andrea ha cercato di riavvicinarsi a Natalia Paragoni partendo alla volta di Milano per avere un chiarimento, i due hanno litigato ferocemente lanciandosi accuse l'uno contro l'altra. Natalia rimprovera il tronista poiché a suo parere dice sempre le stesse cose.Dopo diversi segnali di pace lanciati da Andrea, Natalia ...

Ti alcolizzi! Aridaglie ... Francesca De André accusa Martina Nasoni : Incessanti le liti nella casa del Grande Fratello 16 e al centro c'è sempre Francesca De André che questa volta ha accusato Martina Nasoni di risolvere i problemi con l'alcool. Tutto è partito da una discussione tra la ragazza ternana e Daniele Dal Moro, risentito per il fatto che lei non lo avesse difeso durante una precedente lite con Erica Piamonte. --Nello scontro si è inserita anche la De André, che ha lanciato delle pesanti accuse nei ...

Cristiano Malgioglio chiedo scusa al pubblico dopo la lite con Francesca De Andrè : Il cantante e opinionista Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi rincara la dose dal suo account “Instagram”, dopo la lite in diretta che ha avuto con Francesca De Andrè. Malgioglio ha confermato le parole dette ieri sera alla reclusa, spiegando che le scuse erano per gli spettatori a casa che hanno dovuto assistere alla discussione. dopo la lite di ieri sera con Francesca De Andrè, Cristiano Malgioglio non cambia la sua ...

Malgioglio litiga con la De André. Barbara d’Urso : “Chiedi scusa!” : Francesca De André offesa da Cristiano Malgioglio: Barbara d’Urso interviene Una puntata non facile per Francesca De André, che ad inizio serata è venuta a conoscenza del tradimento del suo, ormai ex, fidanzato Giorgio Tambellini. Ora, quasi alla fine della diretta di questa sera, la concorrente di Barbara d’Urso ha avuto modo di potersi confrontare con uno degli opinionisti del reality, ovvero Cristiano Malgioglio, che settimana ...

Gf 16 - Giorgio sulla storia con la De André : 'Vorrei prendere una pausa di riflessione' : Colpo di scena sulla storia d'amore tra Giorgio Tambellini e Francesca De André. A una settimana dal confronto all'interno casa del Grande Fratello 16 e dopo gli scatti che hanno pizzicato il toscano con una bruna misteriosa, il ragazzo ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram nel quale spiega di aver bisogno di una pausa di riflessione dalla sua fidanzata e di chiarire la situazione con lei una volta finito il programma. A quanto pare, ciò ...

