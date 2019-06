GF | la De Andrè furiosa con Onestini | ' Prendo la mazza da baseball e faccio razzia'

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Questa sera andrà in onda l'ultima puntata del Grande Fratello 16 in cui verrà decretato il vincitore ufficiale di questa edizione del reality. Nonostante i ragazzi siano arrivati alla fase concusiva, il clima in casa non sembra essere per nulla idilliaco. Per ravvivare un po' gli animi infatti, nella giornata di ieri la produzione del reality ha deciso di proporre ai ragazzi il gioco della verità, in cui ognuno avrebbe dovuto pescare un nome a caso e dire in faccia ciò che pensa dell'altro. A Gianmarco è toccato esprimere il suo parere sulla Deed il ragazzo le ha detto tutte le cose negative che pensa di lei. In serata la ragazza ha dato di matto in giardino, chiamandocon l'appellativo di 'Gianmarca'. Grande Fratello 16, Francesca sbotta contro Gianmarco Nel corso del gioco della verità, il fratello di Lucaha parecchio criticato i modi di fare della De...

