Genova | Ponte Morandi | vigili del fuoco recuperano la bandiera S Giorgio

Sei in un Paese meraviglioso - Dario Vergassola a Blogo : "Ecco perché da ligure ho detto sì ad Autostrade dopo il crollo del ponte di Genova" (VIDEO) : Domani, lunedì 10 giugno 2019, parte su Sky Arte HD la quinta edizione di Sei in un Paese meraviglioso, il programma di Autostrade per l'Italia che ha l'obiettivo di far scoprire al pubblico le bellezze del patrimonio culturale italiano (in particolare, nelle nuove puntate saranno raccontati gli itinerari religiosi più affascinanti). Blogo, a margine della conferenza stampa di presentazione, tenutasi nei giorni scorsi a Roma, ha intervistato i ...

Demolizione Ponte Morandi/ Scatta piano per esplosivo : 2500 evacuati a Genova : Ponte Morandi a Genova, Demolizione moncone est il prossimo 24 giugno: il piano per l'esplosivo, le barriere di protezione e l'evacuazione di 2500 persone

A Genova è iniziata la demolizione delle case in via Porro - sotto l’ex ponte Morandi : A Genova è iniziata la demolizione degli edifici in via Porro, quelli che si trovano sotto i resti del moncone a est dell’ex viadotto Morandi, che crollò il 14 agosto scorso provocando la morte di 43 persone. Le operazioni sono

Ponte Morandi - a Genova è il giorno della demolizione delle case di Via Porro. FOTO : Ponte Morandi, a Genova è il giorno della demolizione delle case di Via Porro. FOTO Al via l'abbattimento del primo palazzo sotto i piloni del viadotto crollato il 14 agosto scorso causando 43 morti. Si procede in modo "meccanico", senza usare esplosivi Parole chiave: ...

Genova - Ponte Morandi : primo giorno di demolizione delle case - raccolti gli ultimi suppellettili : Al via oggi le operazioni preliminari necessarie alla demolizione delle prime case di via Porro, sotto i monconi di Ponte Morandi. Sul posto stanno arrivando le grandi gru e mentre nel frattempo vengono allestite a metà della strada alcune barriere. Chiusa anche la vicina via Fillak. Inoltre alcuni camion stanno depositando grandi contenitori per raccogliere le ultime masserizie ancora presenti all’interno delle palazzine interessate dalla ...

Ponte Genova - parte demolizione palazzi : 12.23 Al via a Genova le operazioni di abbattimento del primo palazzo che si trova sotto il moncone est di Ponte Morandi, parzialmente collassato lo scorso 14 agosto. L'edificio è quello di via Porro 10.Non sarà utilizzato l'esplosivo,si procederà in modo meccanico. Lunedi prossimo, ha spiegato il sindaco Bucci,si comincerà a dare i rimborsi agli abitanti della zona arancione. Nel complesso saranno 8 i palazzi che verranno abbattuti.

Ponte Morandi. Per Autostrade il Decreto Genova è incostituzionale : Per gli avvocati di Autostrade, Marco Annoni e Luisa Torchia, il Decreto Genova è incostituzionale, “una norma arbitraria che viola anche i diritti europei”. E’ del tutto immotivata, dunque, l’esclusione della concessionaria dalla ricostruzione del Ponte Morandi. Lo racconta Repubblica Genova: “Non abbiamo diritto a ricostruire Ponte Morandi. Però dobbiamo pagare noi. La relazione fra le due cose francamente ci ...

Genova - Ponte Morandi : test degli esplosivi per evitare eventuali rischi da polveri sottili ed amianto : E’ ancora in corso la valutazione se procedere con una o due distinte esplosioni per abbattere le pile 10 e 11 sul lato est di Ponte Morandi. Stamane intanto sono partiti i test nella cava dei Camaldoli, sopra il quartiere di San Fruttuoso. Il fine è comprendere come si comporteranno le polveri sottili e le eventuali fibre di amianto che la deflagrazione – e il vento – libereranno. Per l’abbattimento controllato delle pile, alte 93 ...

Genova - Ponte Morandi : ultimi rientri degli sfollati - prosegue lo smantellamento : Questa mattina a Genova 32 famiglie sfollate, che vivevano sotto Ponte Morandi in via Porro e via Campasso, sono potute entrare nelle abitazioni per prendere gli ultimi oggetti per poi dire addio alle proprie case, cedute a prezzi superiori al valore di mercato alla struttura commissariale e che verranno abbattute. Era il quarto rientro previsto: doveva tenersi domenica scorsa, ma il maltempo lo ha impedito, e si è dovuto rimandare ad ...

Ponte di Genova - una prima azienda bloccata dall’antimafia : prima interdittiva antimafia per una azienda impegnata nei lavori di Ponte Morandi. Il provvedimento, disposto dal prefetto Fiamma Spena, è stato notificato dalla Direzione investigativa antimafia alla Tecnodem srl con sede a Napoli. L’azienda è ritenuta permeabile e esposta al rischio di infiltrazione mafiosa. La Tecnodem, che si occupa di demoliz...

Ponte di Genova - interdittiva antimafia per una ditta : La direzione investigativa antimafia di Genova ha notificato un'interdittiva antimafia all'azienda napoletana Tecnodem Srl Unipersonale, una delle società sub-appaltatrici per la demolizione e la bonifica degli impianti tecnologici di ciò che resta del viadotto Morandi crollato lo scorso 14 agosto.La società, attiva nel settore della demolizione industriale di materiale ferroso, era stata inserito nella lista delle ditte sub-appaltatrici lo ...

PONTE MORANDI - ANTIMAFIA BLOCCA IMPRESA DEL CANTIERE/ Toninelli "Grazie Dia Genova" : PONTE MORANDI, la Dia ha BLOCCAto immediatamente un'IMPRESA appaltatrice nel CANTIERE demolizione per presunte infiltrazioni mafiose

La Dia interdice una ditta impegnata nella ricostruzione del ponte di Genova : "Rischio infiltrazioni mafiose" : L’ombra della camorra sulla ricostruzione del ponte di Genova. La Direzione investigativa antimafia del capoluogo ligure ha emesso un’interdittiva per un’azienda impegnata nei lavori del viadotto, in qualità di sub-appalatrice. Il provvedimento, disposto dal prefetto Fiamma Spena, è stato notificato alla Tecnodem srl con sede a Napoli.L’azienda è ritenuta permeabile e esposta al rischio di ...

Genova - il giorno più lungo : Nove racconta il crollo del ponte Morandi a nove mesi dalla tragedia : 14 agosto 2018: il ponte Morandi crolla improvvisamente trascinando con sé auto e camion e uccidendo 43 persone, molte delle quali dirette verso le ferie. Una tragedia ancora senza una spiegazione o un'ipotesi accreditata sulle cause del crollo: una tragedia che nove racconta alle 21.25 di questa sera, martedì 14 maggio 2019, a nove mesi da quella drammatica giornata.prosegui la letturaGenova, il giorno più lungo: nove racconta il crollo ...