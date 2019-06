Genoa | Preziosi | “Ribadisco | il club è in vendita”

Preziosi : «L’ho ripetuto tante volte - il Genoa è in vendita» : «L’ho già ripetuto tante altre volte, il Genoa è in vendita. Lascio molto volentieri se dovesse esserci una trattativa seria, che spero ci sia». Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha ribadito in questo modo la volontà di cedere il club rossoblù. «Lascerei anche con un pizzico di dispiacere per quello che è stata questa […] L'articolo Preziosi: «L’ho ripetuto tante volte, il Genoa è in vendita» è stato realizzato da Calcio ...

Nuovo tecnico e cessione del Genoa - è la domenica delle scelte per Preziosi : Per Enrico Preziosi non sarà una domenica come le altre. Nessuna partita batticuore all'orizzonte ma una trepidante vigilia che anticipa l'offerta ufficiale di un fondo USA per l'acquisizione del Genoa. Nell'ambiente c'è chi assicura che questa potrebbe essere una delle volte in cui Preziosi sia più vicino a lasciare la presidenza del club rossoblu, ma anche chi ricorda le simili dinamiche che accomunano le lunghe e fallimentari trattative del ...

Genoa - incontro Capozucca-Preziosi per il terzo ritorno del ds [DETTAGLI] : Stefano Capozucca ha incontrato a Forte dei Marmi Enrico Preziosi per delineare gli ultimi dettagli in vista di un suo ritorno al Genoa nel ruolo di direttore sportivo. Per il dirigente, l’ultima stagione al Frosinone, si tratterebbe della terza avventura al Grifone dopo quelle dal 2004 al 2012 e quella della stagione 2014-2015. Bisogna ora vedere quale sarà il destino del direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti e ...

Fondo USA in pressing - offerta a Preziosi per il Genoa e 'blocco' sul tecnico : La prossima settimana è quella che potrebbe dare delle risposte chiare sulla possibile cessione del Genoa. Sarà la settimana dal dentro o fuori per Enrico Preziosi, che attende già nella giornata di lunedì un'offerta ufficiale da un Fondo USA. Il Fondo USA potrebbe non essere legato a Follieri In questi ultimi giorni si è parlato a lungo di Raffaele Follieri, imprenditore foggiano operante nel campo petrolifero, legato a dei fondi di ...

Gli americani sul Genoa - Preziosi ora deve decidere se accettare l'offerta : Pochi giorni per capire se Enrico Preziosi resterà alla guida del Genoa o se invece passerà la mano ad un soggetto più abbiente. Sono ore calde in questo senso, ci sarebbe già una trattativa avviata ed un'offerta al vaglio. Genoa fermo, gli americani escono allo scoperto Probabilmente per questo motivo Preziosi non ha ancora annunciato il nuovo allenatore, in ottica di lasciare agli eventuali nuovi proprietari carta bianca sul piano tecnico. ...

Preziosi dentro o fuori - ora deve decidere se vendere il Genoa o restare in sella : vendere o restare in sella: è questo il quesito che assilla il patron del Genoa, Enrico Preziosi. I prossimi quindici giorni potrebbero chiarire ogni dubbio al riguardo. Intanto il presidente si gode il primo assaggio di estate ad Ibiza, mentre l'advisor Assietta accende i riflettori sull'acquirente per la cessione societaria. Le valutazioni di Assietta Tra rumors, indiscrezioni e smentite, la sensazione è che un quadro chiaro potrà delinearsi ...

Panchina Genoa - Pedullà : 'Preziosi ha una lista di nomi tra cui quello di Andreazzoli' : Con l'imminente rinnovo contrattuale tra Leonardo Semplici e la Spal, il Genoa di Enrico Preziosi dovrà cercare altrove il successore di Cesare Prandelli. Dando ormai per scontata la risoluzione contrattuale con l'ex allenatore della Nazionale Italiana si susseguono una serie di voci legate al nuovo mister del grifone. In queste ultime ore sono iniziati a circolare diversi nomi. L'ultimo in ordine cronologico è quello di Aurelio Andreazzoli. ...

Genoa - Preziosi : “Mi vedo fuori dai rossoblu - forse è il momento di finire” : Rassegnazione, quasi. E’ realista Enrico Preziosi, che ha comunicato di voler mettere in vendita la società dopo le contestazioni dei tifosi e una salvezza sofferta arrivata all’ultima giornata. Le sue parole all’emittente Telenord lasciano poco spazio ad interpretazioni. “Per il futuro mi vedo sicuramente fuori dal Genoa perché è giusto che sia così. Al di là delle ragioni e dei torti. C’è sempre un momento ...

Preziosi annuncia : 'Il mio ciclo al Genoa è finito - forse incontro Radrizzani' : Intercettato a Genova da un cronista di Telenord, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è tornato a parlare della salvezza conquistata dalla squadra all'ultima giornata. "Siamo ancora scossi - ha dichiarato - Adesso abbiamo bisogno di riprenderci da questo campionato scioccante". Nodo allenatore, club da rifondare Sul futuro di Cesare Prandelli il patron rossoblu passa il pallone all'ex CT della Nazionale Italiana: "Dipende da lui, io non ...

Preziosi vuole risollevare il Genoa : 'E' giunto il momento di dare una svolta' : Le sue scelte sono costate molto care al Genoa, rimasto in sospeso tra A e B fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata di campionato. Enrico Preziosi, ancora scioccato per la stagione fallimentare della squadra, ha chiesto scusa a tutto l'ambiente rossoblu. Un copione che ormai sembra ripetersi stagione dopo stagione, con un Genoa sempre sofferente e in zone di bassa classifica. Preziosi giura: 'Non soffriremo più' Come riporta Il Secolo XIX, ...

Preziosi incontrerà Semplici - pronta l'offerta per convincerlo a dire sì Genoa : La panchina del Genoa potrebbe essere affidata a Leonardo Semplici. Enrico Preziosi ha le idee molto chiare sulla guida tecnica e vuole convincere l'attuale allenatore della Spal ad accettare la proposta rossoblu. Dopo aver fatto tutta la gavetta, Leonardo Semplici ha conquistato una doppia salvezza con la società biancazzurra e adesso vorrebbe alzare leggermente l'asticella delle proprie ambizioni. Benchè la classifica 2018/2019 dica cosa ...