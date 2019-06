GENNARO LILLIO Taylor Mega torna nella Casa per lui e | Finale Grande Fratello

GENNARO LILLIO al GF - la madre si sfoga : “Ha eclissato se stesso! : Grande Fratello, la madre di Gennaro: “Si è eclissato per proteggere Francesca Oggi, lunedì 10 giugno, è il giorno della finalissima del GF 16, tra poche ore sarà proclamato il vincitore. Proprio per l’occasione, la madre di Gennaro si è lasciata andare in un lungo sfogo su Facebook riguardo le critiche e gli insulti che ha ricevuto il figlio per via della remissività del suo carattere nei confronti di Francesca De André, concorrente ...

Grande Fratello : Daniele Dal Moro rivela la verità su GENNARO Lillio : Daniele e Gennaro si conoscevano prima di entrare nel cast del Grande Fratello e oggi rivelano il motivo del loro distacco.

Grande Fratello 16 - Vladimir Luxuria : "GENNARO LILLIO rischia la vittoria se continua a giustificare la De André..." : Gennaro Lillio, stando anche alle quote sul vincitore pubblicate anche da noi di Gossipblog, è uno dei favoriti per la vittoria finale della sedicesima edizione del Grande Fratello.C'è chi pensa, però, che la vicinanza del personal trainer e modello napoletano a Francesca De André possa risultare decisiva, in senso ampiamente negativo, per quanto riguarda il discorso vittoria.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Vladimir Luxuria: "Gennaro ...

GENNARO LILLIO del GF 16 è uno stratega? Parla Lory Del Santo : Grande Fratello, Gennaro Lillio: Lory Del Santo dice la sua sul concorrente Stasera andrà in onda finalmente la tanto attesta finalissima del GF di Barbara d’Urso. E uno dei maggiori indiziati per conquistare la vittoria del reality è indubbiamente Gennaro Lillio. Tuttavia proprio quest’ultimo è finito al centro di una furiosa polemica in queste ore per via di alcune dichiarazioni di fuoco fatte dalla sua ex fidanzata Lory Del Santo. ...

Grande Fratello 16 - le quote sul vincitore : Enrico Contarin è il favorito - seguono Martina Nasoni e GENNARO Lillio : Questa sera, conosceremo il vincitore della sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.I finalisti e i "quasi" finalisti, al momento in balia del televoto, sono i seguenti: Enrico Contarin, Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Gianmarco Onestini, Erica Piamonte, Francesca De Andrè e Daniele Dal Moro. Per la cronaca, la De André, Enrico ed Erica sono i tre concorrenti che rischiano di essere ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè umilia GENNARO LILLIO prima della finale : "Sai come sto bene?" : Francesca De André fa infuriare ancora una volta Gennaro Lillio al Grande Fratello. La figlia d'arte, in vista della finalissima su Canale 5 condotta da Barbara D'Urso, ha infatti ammesso di "stare bene anche da sola". "Se voglio stare insieme a una persona è perché ci voglio stare io. Mi sei stato

Grande Fratello 16 - finale : GENNARO LILLIO verso la vittoria? : Gennaro Lillio vincerà il Grande Fratello 16? Parla Vladimir Luxuria Per Vladimir Luxuria non ci sono dubbi. Sarà Gennaro Lillio a vincere questo Grande Fratello 16. Per la conduttrice e opinionista, che è stata ospite una settimana all’interno della Casa, il modello napoletano “rischia” di vincere. Ecco, infatti, le sue parole durante un’intervista radiofonica: “Gennaro rischia la vittoria se continua così con ...

Francesca De Andrè e GENNARO Lillio/ Baci bollenti : la passione al GF è ufficiale : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, scoppia ancora la passione tra i due concorrenti del Grande Fratello 2019: Baci bollenti e confidente intime.

Grande Fratello - Francesca De Andrè si lascia andare : la notte di passione con GENNARO Lillio. Senza freni : Dopo il tira e molla che dura oramai da giorni Francesca De Andrè ha rotto ogni indugio e si è lasciata andare al coinquilino Gennaro Lillio. Tra i due stanotte è scoppiata la passione. Come è visibile con la diretta su Mediaset Extra, Gennaro e la nipote di Faber si baciano da diversi giorni, sia d

Grande Fratello - GENNARO LILLIO ha un crollo | VIDEO : A sostenere il modello napoletano accorre Francesca De André, la concorrente con cui è nato un flirt nelle ultime settimane

Una notte di bollente! Esplode la passione fra Francesca De André e GENNARO Lillio : Francesca De André si lascia andare. Nella notte Esplode la passione con "l'amico" Gennaro Lillio. Giorgio Tambellini sembra essere soltanto un lontano ricordo per Francesca De André. La concorrente del Gf, infatti, si è lasciata andare. Non resiste più al bel napoletano Gennaro e fra i due la passione è letteralmente alle stelle. I due si baciano di giorni, di notte e davanti agli altri inquilini della Casa. Insomma, non si ...

Mi piacciono quelli con tutti gli attributi! Taylor Mega contro GENNARO Lillio : Taylor Mega ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower, ma una domanda su Gennaro Lillio le ha permesso di demolirlo completamente. La partecipazione di Taylor Mega come ospite d’eccezione del Gf ha scatenato non poche diatribe tra Gennaro Lillio e Francesca De André, che ha accusato la influencer di essere entrata nella Casa solo per guadagnare follower e tentare un approccio con il napoletano.-- Nelle ultime ore, ...

GENNARO LILLIO non vincerà il Grande Fratello? Parla Malgioglio : Malgioglio Parla di Gennaro Lillio: “Si sta giocando la vittoria del GF 16” Dopo aver criticato pensantemente Francesca De André, Cristiano Malgioglio si rivolge a Gennaro Lillio dedicandogli una sorta di sfogo su Instagram. L’artista siciliano sbotta perché il modello napoletano si lascia trattare male e dalla nipote di Faber rischiando di perdere sia la sua dignità che la simpatia da parte del pubblico telespettatore del ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè si infila nel letto di GENNARO LILLIO : sì - è successo : Non sono più voci, gossip, rumors: nella casa del Grande Fratello, ora, è tutto alla luce del sole. Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono baciati davvero, senza nascondersi in armadi o sotto alle coperte. Una passione da tempo travolgente e adesso esplosa senza indugi. Ormai certo, insomma, ch