Francesca De André dice addio a Giorgio | “Hai rovinato tutto!”

Grande Fratello 16 - Francesca de Andrè commenta l'ultimo post su Instagram di Giorgio Tambellini : "Non ho visto un uomo distrutto dal dolore" : Giorgio Tambellini, da sogno a incubo. Per Francesca de Andrè la finale del Grande Fratello 16 ancora una volta riserva una sorpresa negativa, sono gli ultimi post su Instagram del suo ex fidanzato che l'ha tradita come da lei scoperto qualche settimana fa in un confronto di fuoco che ha portato la concorrente in crisi.Barbara d'Urso mostra gli scatti. In una foto Tambellini scrive "E' difficile far capire uno stato d'animo ... Sorrido tutti ...

Taylor Mega furiosa con Francesca De Andrè : “Ti odia tutta Italia” : Francesca De Andrè criticata duramente da Taylor Mega: è scontro al GF 16 E’ appena iniziata la finale del Grande Fratello. E giusto poco fa c’è stato il primo verdetto: Erica Piamonte eliminata. Finita qua? Nemmeno per sogno perchè poco prima ad animare molti gli animi dei telespettatori ci hanno pensato Taylor Mega e Francesca De Andrè. Difatti le due hanno dato vita a un incredibile confronto che ha davvero lasciato tutti senza ...

Hai rotto le pal** a tutti! Scontro fra Taylor Mega e Francesca De André : Nell'ultima puntata del Grande Fratello non poteva mancare un passaggio che tirasse in ballo Francesca De André e Gennaro Lillio. Dopo settimane di corte sfrenata, il bel napoletano è riuscito a prendersi la De André. Non senza difficoltà, eh. Prima c'era di mezzo il fidanzato di Francesca, poi si è passati alla fase del tradimento del fidanzato di Francesca, poi è entrata nella Casa Taylor Mega, poi i due si sono avvicinati e ancora poi i due ...

Grande Fratello : il percorso di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : Come è nato il flirt tra Gennaro e Francesca? Ripercorriamo insieme i momenti salienti della loro conoscenza al Grande Fratello.

GF16 - la sorella di Francesca De Andrè parla e si scaglia contro Malgioglio : Grande Fratello, Fabrizia De Andrè si scaglia contro Malgioglio difendendo la sorella Fabrizia De André era stata scelta insieme a sua sorella Francesca per prendere parte al GF 2019, ma poco prima del suo ingresso scelse di ritirarsi, per potersi dedicare interamente a suo figlio. Nonostante non abbia partecipato al reality, la sorella di Francesca De André è stata … Continue reading GF16, la sorella di Francesca De Andrè parla e si ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè si fa fuori da sola prima della finale? "Prendo la mazza" - frase-vergogna : Finisce nel peggiore dei modi il Grande Fratello di Francesca De Andrè. La figlia e nipote d'arte, già al centro di polemiche per corna subite e durissimi scontri con le inquiline, alla vigilia della finale si sfoga in giardino pronunciano parole talmente brutali da scandalizzare i telespettatori su

Il vincitore del Grande Fratello 2019 annunciato con un tuffo negli anni ’80 tra Dolceamaro e la soap con protagonista Francesca De Andrè : Il vincitore del Grande Fratello 2019 sarà annunciato tra qualche ora su Canale 5 con un'ultima diretta e tante novità che, sicuramente, faranno impazzire il pubblico fedele di Barbara d'Urso. Questa sera scopriremo chi tra Enrico, Erica e Francesca supererà il televoto in corso approdando alla seconda parte della finale di questa sera per poi scontrarsi con Daniele, Gennaro, Gianmarco, Martina per aggiudicarsi la vittoria finale e il tanto ...

Grande Fratello - Luca Onestini contro Francesca De André : “Bulletta di sto ca*** - gli altri schiavi” : Sono le ultime ore di convivenza per gli inquilini del Grande Fratello: questa sera ci sarà la finale che decreterà il vincitore di questa edizione. La tensione però nella casa è alle stelle. A tenere banco è infatti lo scontro tra Francesca De André e Gianmarco Onestini: i due hanno iniziato a discutere dopo un gioco a cui hanno partecipato e la cosa è poi degenerata. “Prendi il tuo amico Gianmarca, la tua amica, Gianmarchina di sto ...

Luca Onestini difende il fratello e va contro Francesca De Andrè. Ecco cosa è accaduto : Luca Onestini non ci sta e perde le staffe contro Francesca De André. Qualche ora prima della finale del Grande fratello, l’ex tronista di Uomini e Donne prende nuovamente le difese del fratello Gianmarco.... L'articolo Luca Onestini difende il fratello e va contro Francesca De Andrè. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello 16 - Luca Onestini contro Francesca De André : "Bulletta!" : Stasera calerà il sipario sul Grande Fratello 16, con un'edizione condotta da Barbara d'Urso che per il secondo anno consecutivo ha trasformato il padre di tutti i reality show in una succursale di Pomeriggio Cinque.Una delle protagoniste di questa stagione è stata sicuramente Francesca De André: la nipote del cantautore Fabrizio ha dato nelle ultime ore in escandescenze in quanto Gianmarco Onestini, Fratello minore di Luca, aveva espresso ...

Francesca de Andrè ha bestemmiato al Grande Fratello?/ Video : nuovo caso sulla Finale : Francesca De André non ha bestemmiato. E' questa la sentenza del Grande fratello 16, che decide di non squalificarla dopo le accuse.

Grande Fratello - Francesca De Andrè umilia Gennaro Lillio prima della finale : "Sai come sto bene?" : Francesca De André fa infuriare ancora una volta Gennaro Lillio al Grande Fratello. La figlia d'arte, in vista della finalissima su Canale 5 condotta da Barbara D'Urso, ha infatti ammesso di "stare bene anche da sola". "Se voglio stare insieme a una persona è perché ci voglio stare io. Mi sei stato

Gf - Francesca De André discute ancora con Gennaro : "Sto bene anche da sola" - : Francesca Ajello Francesca e Gennaro, nonostante si siano avvicinati notevolmente anche dal punto di vista fisico durante l'ultima settimana, continuano ad avere discussioni, a tratti anche molto dure Non si nascondono più Francesca De André e Gennaro Lillio: i due concorrenti del Grande Fratello, la cui finale è prevista per questa sera, lunedì 10 giugno, si scambiano baci e tenerezze alla luce del sole. Nonostante il loro ...

Francesca De André e Gennaro - ancora liti al GF. L’attacco è spietato : Negli ultimi giorni del Grande Fratello Gennaro Lillio e Francesca De André sono più vicini che mai dopo il bacio che si sono scambiati un po’ di tempo fa: lui è sempre stato cotto di lei, l’ha iniziata a guardare subito con gli occhi dell’amore, e questo nonostante Francesca fosse ancora impegnata con Giorgio e quindi tutt’altro che libera sentimentalmente. Lei ha sempre trovato in lui una persona in cui rifugiarsi sebbene più di una volta ...