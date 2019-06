Fortnite | il castello di Picco Polare è stato preso da uno strano mostro che ora si

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019) All'interno dista succedendo una cosa alquanto bizzarra. Unoha praticamente divelto ildied ora se lo sta portando a spasso sulla schiena lungo la mappa.Alcune precedenti voci avevano già previsto che potesse succedere qualcosa ale a quanto pare avevano ragione. L'account Twitter FortTory ha pubblicato un video che mostra ilemergere dall'acqua e viaggiare sulla groppa del.I dettagli su cosa sia ile se c'entri qualcosa con un possibile evento futuro sono ancora nebulosi. Come riporta VG247, data la recente collaborazione dicon John Wick 3: Parabellum, alcuni hanno ipotizzato che questo potrebbe trattarsi di un legame con il film attuale Godzilla: King of Monsters. Tuttavia si tratta solamente di una mera supposizione che non ha nessun fondamento. Non ci resta che aspettare ulteriori notizie da ...

