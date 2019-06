abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 10 giugno 2019) Pescara -, alcol e telefoni aidel carcere di Pescara, in cambio di soldi e favori. In manette con l'accusa di corruzione è finito un 51enne assistente capo della Polizia, arrestato e posto ai domiciliari - dove già si trovava per una analoga vicenda - dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Pescara. Le indagini, dirette dal sostituto procuratore della Repubblica Paolo Pompa, hanno fatto luce sulle condotte illecite dell'uomo che, contravvenendo ai suoi doveri di pubblico ufficiale, in più occasioni aveva ricevuto denaro e altre utilità in cambio di 'favori' ai, ai quali non solo consentiva di colloquiare, tramite il proprio telefono personale, con i familiari, ma consegnando ai reclusi anche telefonini cellulari, di ridottissime dimensioni e facili pertanto da nascondere all'interno delle ...

abruzzo24ore : Forniva droga ed alcool ai detenuti, arrestata guardia penitenziaria - SHIN_Fafnhir : @ritadallachiesa @XMERIDIO78 Si vede che tra le altre cose forniva al giudice anche droga e minorenni. -