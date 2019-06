Formula 1 - Ferrari | ricorso contro la penalità inflitta a Vettel

Wolff critica la Ferrari : “penalizzazone? Fate del male alla Formula 1 attaccando i commissari. Vettel? Non è prigioniero” : Toto Wolff critica la Ferrari dopo la penalizzazione subita da Vettel in Canada: il team principal Mercedes punta il dito contro le critiche arrivate da Maranello contro i commissari di gara e l’interpretazione del regolamento Finale quantomai controverso quello del Gp del Canada. Vettel ha vinto in pista, ma sul primo gradino del podio è salito Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari è stato infatti penalizzato di 5 secondi, a causa ...

Formula 1 - Ferrari : appello contro la penalità inflitta a Vettel : Non sembrano volersi placare le polemiche contro il circus della Formula 1 dopo la penalità inflitta ieri a Vettel che gli ha negato la vittoria conquistata in pista. La Scuderia Ferrari ha deciso di ricorrere in appello e avrà adesso 96 ore per presentare un reclamo ufficiale alla Federazione, che potrà accogliere o rigettare la richiesta.Lepisodio incriminato. 48 giro del GP del Canada, quello che ha fatto saltare dalla sedia ogni ...

Formula 1 - colpo di scena in Canada : la Ferrari vuole presentare appello contro la penalità inflitta a Vettel : Subito dopo il Gp del Canada, la Ferrari ha reso noto al Collegio dei Commissari di voler presentare appello contro la penalità inflitta a Vettel La Ferrari non ha intenzione di arrendersi e, a poche ore dalla fine del Gran Premio del Canada, ha fatto sapere al Collegio dei Commissari sportivi di voler presentare appello contro il provvedimento assunto nei confronti di Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Il pilota tedesco, penalizzato di 5 ...

Formula 1 - Gp Canada : diretta della gara. Ferrari davanti a tutti - poi Hamilton : Settima prova del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Montréal, in Canada. La strategia della Ferrari sembra pagare con Leclerc e Vettel che fin dai primi giri conducono e Lewis Hamilton costretto a inseguire L'articolo Formula 1, Gp Canada: diretta della gara. Ferrari davanti a tutti, poi Hamilton proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 – Il bel discorso di Binotto e il folle urlo di Vettel : il team radio Ferrari dopo la pole di Seb in Canada è pazzesco [VIDEO] : Un team radio pazzesco in casa Ferrari: Binotto si congratula con Vettel, Seb esplode in un urlo di gioia dopo aver conquistato la pole position del Gp del Canada Sebastian Vettel ha ritrovato il sorriso, che da troppo tempo mancava sul suo volto: il tedesco della Ferrari ha conquistato ieri la pole position del Gp del Canada, beffando Lewis Hamilton sul circuito di Montreal. Una gioia immensa per Vettel e per la Ferrari, manifestata in un ...

Formula 1 – Hamilton non si nasconde : “se la Ferrari continuerà ad essere così veloce sarà impossibile da superare” : Lewis Hamilton non fa mistero del potenziale della Ferrari: costretto ad inseguire, il pilota Mercedes sottolinea la velocità della Rossa Un secondo posto in qualifica e la sensazione di dover dare battaglia più del solito. Vive così la vigilia del Gp del Canada Lewis Hamilton che, intervistato da Sky Sport, non fa mistero del gap di velocità che separa Mercedes e Ferrari: “strategia da utilizzare ‘in mezzo’ alle Ferrari? ...

Formula 1 – Ferrari - ansia Leclerc : il monegasco è under investigation e rischia di retrocedere in griglia : Charles Leclerc è under investigation dopo le qualifiche del Gp del Canada: contestato il taglio di una chicane nel Q2. Il monegasco rischia 3 posizioni di penalità Neanche il tempo di festeggiare la pole position di Sebastian Vettel che la Ferrari ha subito un nuovo problema. La scuderia di Maranello attende l’esito di un’investigazione che ha come oggetto una manovra fatta da Charles Leclerc durante il Q2 delle qualifiche. Il ...

Formula 1 – Entusiasmo Ferrari - Binotto : “Vettel meritava la pole! Ora occhio alla gara - abbiamo una missione!” : Mattia Binotto si gode la pole position di Sebastian Vettel in Canada: il team principal della Ferrari però sottolinea come serva dare il massimo soprattutto durante la gara di domani La Ferrari chiude le qualifiche del Gp del Canada in pole position! Sebastian Vettel si piazza davanti a tutti al termine del Q3, strappando la prima posizione a Lewis Hamilton proprio nel giro finale. Terzo posto per Sebastian Leclerc, pronto a mettere ...

Formula 1 - Gp Canada : la Ferrari torna a sorridere - Vettel in pole davanti a Hamilton : Sebastian Vettel su Ferrari centra la pole position nel Gp del Canada, settimo appuntamento stagionale di Formula 1. Il tedesco chiude col crono di 1’10”240, per lui record della pista a Montreal e prima pole stagionale, la 56esima in carriera, davanti al campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, su Mercedes, +0”206. Terzo tempo per l’altra Rossa, quella guidata da Charles Leclerc, +0”680. Un risultato che finalmente ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 del Gp del Canada : Ferrari davanti a tutti a Montreal [TEMPI] : Ancora una doppietta Ferrari a Montreal: Vettel al comando al termine delle terze prove libere del Gp delCanada I piloti della Formula 1 sono tornati in pista, oggi, per la terza e ultima sessione di prove libere del Gp del Canada in vista delle qualifiche di questa sera. La Ferrari si conferma più veloce, dopo la doppietta di ieri nelle Fp2, e piazza Vettel e Leclerc rispettivamente in prima e seconda posizione: il tedesco del Cavallino ...

Formula 1 - Rosberg distrugge la Ferrari : parole di fuoco del tedesco in vista del Gp del Canada : L’ex pilota tedesco ha parlato in vista della gara di domenica in Canada, distruggendo letteralmente il team di Maranello Nico Rosberg non ha dubbi, il Gran Premio del Canada avrà come esito lo stesso delle ultime sei gare, ovvero una vittoria della Mercedes. L’ex pilota tedesco non dà alcuna possibilità alla Ferrari, considerandola troppo indietro per poter dare fastidio alle Frecce d’Argento, trascinate da un super ...

Formula 1 – Terminate le seconde libere del Gp del Canada : problemi per Hamilton - doppietta Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nelle second prove libere del Gp del Canada: problemi per Hamilton a Montreal E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada: i piloti sono tornati in pista sul circuito di Montreal per continuare a lavorare a bordo delle loro monoposto in vista della gara di domenica, valida per il settimo appuntamento stagionale. problemi per Lewis Hamilton, che dopo una foratura ha dovuto fare i conti ...

Formula 1 – Mercedes ancora super : Hamilton al comando nelle Fp1 del Gp del Canada - Leclerc miglior ferrarista [TEMPI] : Lewis Hamilton davanti a tutto al termine della prima sessione di prove libere del Gp del Canada E’ iniziato lo spettacolo del settimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: i piloti sono scesi in pista a Montreal per la prima sessione di prove libere del Gp del Canada. Le Fp1 canadesi si sono concluse nel segno della Mercedes, che ha piazzato Hamilton e Bottas rispettivamente al primo e secondo posto nella classifica dei ...

Formula 1 - Bottas spaventa la Mercedes : “al livello della Ferrari con il nuovo motore? Purtroppo…” : Il pilota finlandese ha parlato del nuovo propulsore che la Mercedes monterà a Montreal, sottolineando che non eguaglierà quello utilizzato dalla Ferrari Il settimo Gran Premio la Mercedes cambiò. Come da tabella, le Frecce d’Argento si presentano in Canada con un motore nuovo di zecca, utilizzando la seconda delle tre unità previste dal regolamento. AFP/LaPresse Un aumento di potenza non indifferente, che dovrebbe permettere a ...