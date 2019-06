Ford GT40 | l' americana che sconfisse le Ferrari

gqitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019)vs, una sfida eterna. Ci è bastato un trailer e già non vediamo l'ora che arrivi il prossimo 14 novembre, quando nelle sale cinematografiche italiane debutterà Le Mans 66 – La Grande Sfida, un film che racconta una delle vicende più affascinanti del motorsport mondiale, ovvero il duello tranella corsa più famosa del mondo. In attesa di accomodarci su una poltrona e di farci rapire dalla pellicola, vediamo perché questa vicenda è così speciale, partendo dall'auto che è diventata immortale, ovvero lache era nata con un solo e unico scopo: andare più veloce di quellache proprio lastava per comprare per farne il suo reparto corse. A Maranello, però, alla fine preferirono la Fiat, la quale al contrario dell'azienda, avrebbe lasciato agli emiliani carta ...

GQitalia : La Ford GT40 è leggenda - sonociambella : RT @newyorker01: Ed ora pensiamo ad altro. Dan Gurney spruzzò lo champagne sulla folla, dopo aver vinto con la Ford GT40 la Le Mans del 19… - ZagniPierluigi : RT @newyorker01: Ed ora pensiamo ad altro. Dan Gurney spruzzò lo champagne sulla folla, dopo aver vinto con la Ford GT40 la Le Mans del 19… -