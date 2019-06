Firenze Cambia la ztl estiva | dal 21 giugno il giovedì torna la finestra serale

Dal Fascicolo di Milano alla Giustizia Semplice di Firenze - i 15 progetti che vogliono cambiare la PA : Secondo il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno sono i progetti che "si devono vedere", quelli che "devono essere il presente e non solo il futuro". Per il direttore generale dell'AGiD, Teresa Alvaro sono eccellenze italiane che "rappresentano la voglia e il coraggio di innovare". Per entrambe il riferimento è ai 15 progetti presentati il 7 maggio presso l'Apple Developer Academy, a San Giovanni a Teduccio di Napoli. Una ...