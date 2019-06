Final Fantasy VII Remake ha una data di uscita!

Final Fantasy VII REMAKE : Data di uscita annunciata e nuovo Trailer : Square Enix ha annunciato che la spettacolare rivisitazione di uno dei giochi più rivoluzionari di sempre, FINAL FANTASY VII REMAKE, sarà disponibile il 03.03.2020 per PlayStation 4. Ricostruendo e ampliando questo GdR leggendario per i tempi moderni, FINAL FANTASY VII REMAKE narra la storia di un mondo caduto sotto il controllo della compagnia elettrica Shinra, una potente organizzazione che detiene il monopolio della ...

Uscita Final Fantasy 7 Remake ha finalmente una data - anticipazioni a sorpresa di Square Enix : Come un fulmine a ciel sereno irrompe nell'E3 2019 anche Final Fantasy 7 Remake, l'atteso ritorno sulla scena di quello che molto probabilmente è il capitolo in assoluto più amato dell'intera saga targata Square Enix. La fiera di Los Angeles procede spedita, con i vari publisher che stanno sparando tutte le cartucce del proprio arsenale per imbonirsi la community: basti pensare all'EA Play 2019 o all'E3 2019 Xbox, conferenze molto attese e che ...

Final Fantasy 7 Remake per Xbox One appare nei listini di GameStop : Final Fantasy 7 Remake potrebbe arrivare anche su Xbox One, stando ad alcune segnalazioni apparse in rete nelle ultime ore.Il gioco è stato annunciato per PS4 nel 2015, ma in realtà Square Enix non ha mai specificato se sarà un'esclusiva, totale o temporanea, della console ammiraglia di Sony oppure se sarà un titolo multipiattaforma. Insomma, l'approdo dell'atteso Remake dell'epopea di Cloud e soci su altri lidi non è assolutamente da escludere. ...

Cyberpunk 2077 - The Last of Us 2 - Final Fantasy 7 Remake e il nuovo progetto di From Software arriveranno nella prima metà del 2020? : L'E3 2019 sarà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi. La kermesse losangelina come al solito si prospetta come la vetrina ideale non solo per l'annuncio di nuovi titoli tripla a, ma anche per definire a grandi linee la scaletta delle uscite dei prossimi mesi e del 2020. Nel frattempo però a farci venire l'acquolina in bocca per il futuro del medium ci pensa Jason Schreier di Kotaku.Come riporta Wccftech, stando alle ...

Final Fantasy XII : The Zodiac Age - recensione : Sono passati oltre dieci anni dalla prima pubblicazione di Final Fantasy XII su PlayStation 2. Ambientato nel mondo di Ivalice, il gioco riscosse un gran successo in quanto a numeri di vendita e riconoscimenti da parte della critica internazionale. Più perplesso fu il benvenuto del pubblico, in buona parte stordito da un Final Fantasy così apertamente politico (quasi ogni titolo della saga ha contenuti di questo tipo, sebbene mai in quantità ...

Final Fantasy 14 Online : superati i 16 milioni di giocatori nel mondo : Final Fantasy 14 Online continua a crescere. Come possiamo vedere infatti, il gioco ha da poco superato la quota di 16 milioni di utenti nel mondo, un traguardo molto importante per il franchise.Riportiamo il comunicato Koch Media per tutti i dettagli:Leggi altro...

Final Fantasy 7 Remake sarà diviso in due parti - dettagli sul gameplay e possibile demo per PS4 dopo l'E3 2019? : Square Enix ha recentemente condiviso un nuovo trailer per Final Fantasy VII Remake e rivelerà ulteriori dettagli al prossimo E3 2019. Ora, però, una nuova fuga di notizie avrebbe svelato dettagli su come il gioco sarà diviso in parti diverse e quali nuovi elementi di gameplay faranno parte di questo Remake, segnala Gearnuke.Le indiscrezioni sono comparse su Reddit, ma, l'utente che ha condiviso le informazioni ha cancellato il suo account dopo ...

La remaster di Final Fantasy 12 gira a 60fps su Xbox One X - ma c'è un problema - analisi comparativa : Rilasciato sul finire del ciclo vitale di PS2, Final Fantasy 12 è un capolavoro di design nel campo dei JRPG che risulta godibilissimo anche oggi grazie alle remaster per hardware di corrente generazione. Abbiamo già avuto modo di vedere le versioni PC, PS4 e PS4 pro di Final Fantasy 12: The Zodiac Age ma ora abbiamo tra le mani altre due versioni del classico di Square Enix: quella per Switch e, cosa ancora più interessante, quella per Xbox One ...

Data di uscita di Final Fantasy VII Remake solo dopo marzo 2020 : fan in rivolta? : La Data di uscita di Final Fantasy VII Remake, per quanto desideratissima dal popolo di videogiocatori, continua a rimanere un mistero. Anche dopo il secondo appuntamento con lo State of Play di PlayStation, diretta in streaming di Sony in cui Square Enix ha mostrato un nuovo entusiasmante trailer di questo chiacchieratissimo rifacimento per PlayStation 4. D'altronde un po' tutti si sono abituati - ma forse mai rassegnati! - ai tempi di sviluppo ...

Final Fantasy 7 Remake : i fan sono infastiditi sul nuovo aspetto di Barret : Dopo una lunga attesa, Square Enix è Finalmente tornata a mostrare Final Fantasy 7 Remake durante il secondo State of Play organizzato da Sony la scorsa settimana.Tra le persone entusiaste dopo la visione dell'ultimo trailer c'è un gruppo di fan che però mostra particolare scetticismo riguardo Barret Wallace. Sul forum di Resetera vengono postati una serie di tweet che mostrano Barret con una carnagione alquanto chiara rispetto alla versione ...

Final Fantasy 7 Remake e The Avengers Project potrebbero uscire dopo marzo 2020 : Durante l'ultima riunione finanziaria con i suoi azionisti, Square Enix ha pubblicato un documento che illustra tutti i titoli che saranno immessi sul mercato entro marzo 2020.Come riporta Gamepur, nel documento citato in apertura non compare nessun riferimento ai due titoli più attesi dai fan di tutto il mondo, naturalmente ci riferiamo a Final Fantasy 7 Remake e The Avengers Project. Inoltre le previsioni di vendita relative al periodo che va ...

Il punto su Final Fantasy VII Remake - articolo : È stato proprio un colpo basso. L'ultima volta che ci siamo persi nell'iride verde di Aerith Gainsborough stavamo soppesando le aspettative di Advent Children, il motion picture scritto da Kazushige Nojima che offriva uno spaccato sul futuro prossimo del pianeta Gaia. Fu un momento poetico, quello in cui Cloud spiccò un immenso balzo grazie all'aiuto di tutti i suoi compagni per poi tendere la mano alla giovane Ancient, ancora una volta pronta a ...

Ecco come è cambiato Final Fantasy VII Remake negli ultimi tre anni : Pochi giorni fa, Square Enix ha pubblicato un nuovo filmato del Remake di Final Fantasy VII per la prima volta dopo ben tre anni e mezzo di silenzio radio. E a quanto pare in tutto questo tempo il gioco è cambiato e non di poco.Il precedente trailer è stato quello presentato al PlayStation Experience del 2015, che metteva in risalto cutscene, modelli dei personaggi e un piccolo scorcio dei combattimenti.Dopodiché, il gioco è sparito dalla ...