Ferrari vince ma Vettel viene penalizzato | che rabbia

La Ferrari vince ma viene penalizzata - primo Hamilton L’ira di Vettel : sono primo io Decisione dura da accettare : La Ferrari conduce dall’inizio alla fine, ma un lungo di Sebastian dopo 48 giri ostacola la Mercedes e penalizza la sua Rossa. Quarto Bottas

Scandalo a Montreal - Ferrari e Vettel derubati dai commissari di gara : Hamilton vince senza meritare il Gp del Canada : Il pilota della Ferrari viene penalizzato di cinque secondi per un episodio rivedibile, Lewis Hamilton ne approfitta e vince il Gp del Canada Un esito clamoroso, un Gran Premio del Canada deciso dai commissari di gara. Cinque secondi di penalità per Sebastian Vettel, una sanzione decisiva che consegna la vittoria a Lewis Hamilton e gli permette di raggiungere le sette vittoria in carriera a Montreal. photo4/Lapresse Un furto in piena ...

VIDEO GP Canada F1 2019 - ultima spiaggia per la Ferrari : Vettel vuole vincere prima di lasciare : La Ferrari ha vissuto un avvio di stagione davvero da incubo, ha assistito impotente al dominio delle Mercedes e non è mai riuscita a essere competitiva per la vittoria tranne che in Bahrain dove solo un problema meccanico ha impedito a Charles Leclerc di festeggiare. Le Rosse si presentano a Montreal, dove nel weekend andrà in scena il GP del Canada 2019, con l’obiettivo di tornare a vincere: il tracciato è favorevole al Cavallino ...

Formula 1 - Sebastian Vettel : “Non smetto - devo vincere in Ferrari” : Primo, smettetela di dire che si ritira. «Ho una missione: vincere con la Ferrari». Sebastian Vettel giura fedeltà alla causa. I malumori, l’aria scocciata, la delusione per i risultati avevano insinuato il sospetto che la sua carriera, dopo quattro Mondiali vinti in gioventù, fosse a un capolinea. «Falso, non ho mai detto nulla del genere» si racc...

Niki Lauda e il suo ultimo desiderio : essere sepolto con la tuta vincente della Ferrari : Avverranno nel Duomo di Vienna questo 29 maggio i funerali di Stato di Niki Lauda, il pilota scomparso all'età di 70 anni, amatissimo dal pubblico sportivo, soprattutto per aver indossato la tuta della Ferrari e della Mercedes. Proprio a nome di quest'ultima, il suo amico Toto Wolff, saputa la notizia, ha scritto: "Non abbiamo perduto solo un uomo che portato purezza e freschezza alla F1 moderna, ma anche un eroe ha rappresentato il ritorno più ...

Mercedes - 5° doppietta di fila. Hamilton vince - poi Bottas. Ferrari - weekend umiliante : Anche a Montlemlò, circuito vicino Barcellona, è andato in scena un film già visto per cinque volte di fila con il campione dl mondo Lewis Hamilton che è balzato davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas in partenza e la coppia è giunta in questa formazione al traguardo senza mai essere impensi

F1 - GP Spagna 2019 : la Ferrari deve vincere - Sebastian Vettel vuole sfatare il tabù al Montmeló con la Rossa : “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“. Una frase che riecheggia in un campo da calcio, noto agli appassionati e ai tifosi di una compagine con strisce bianche e nere. In questo caso, però, parliamo di macchine, parliamo di Formula Uno. Nel prossimo weekend, al Montmeló (Spagna), la Ferrari non ha scelta, deve imporsi. Sul circuito catalano, conosciuto a menadito dai team perché sede dei test pre-stagionali, la ...

F1 - Sebastian Vettel : “Voglio vincere il Mondiale con la Ferrari. Non mi interessa lasciare un’eredità” : Sebastian Vettel e la Ferrari sono già ad un bivio nel round di Barcellona, quinto del Mondiale 2019 di Formula Uno? Forse sì. Sul tracciato catalano la Rossa deve interrompere la sequenza positiva strepitosa della Mercedes, autrice di quattro doppiette nei primi quattro round, cosa che non si era mai vista nel Circus. Il tedesco, però, non dovrà preoccuparsi solo delle Frecce d’Argento ma anche di un Charles Leclerc che vuole sovvertire ...