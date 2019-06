Elezioni Foligno | vince il leghista Zuccarini e il centrosinistra perde l’ultimo bastione

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Con la vittoria del candidatoStefano, con il 56% dei voti, il centro sinistrala sua ultima grande roccaforte in Umbria. Il candidato rivale, Luciano Pizzoni, sostenuto dal Partito democratico, ha ottenuto il 44%. Terza città umbra per abitanti,era governata da sinistra o centro sinistra da 73 anni ininterrotti. Sia a Perugia che a Terni, le coalizioni di destra e centrodestra sono state riconfermate. “Il 9 giugno 2019 rappresenta la data della liberazione didopo oltre 70 anni di sinistra!”, ha scritto su Facebook il candidato vincitore. Un risultato eccezionale per la Lega, considerando che alle comunali del 2014 non aveva neanche presentato una lista ed oggi è il primo partito, con il 27% al primo turno. E dire che tutte le liste di sinistra e centro sinistra, per difendere il Comune finora presieduto da Nando Mismetti, ...

