Elezioni comunali 2019 | risultati definitivi ballottaggio e bilancio Lega-M5S

Elezioni comunali 2019 - chi ha vinto e chi ha perso davvero ai ballottaggi : I ballottaggi del 9 giugno erano sostanzialmente una sfida a due tra centrodestra e centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle presente (e vincente) solo in uno dei 16 comuni capoluoghi di provincia al voto. Ma come sono andate le Elezioni rispetto alle tornate elettorali amministrative precedenti? Proviamo a tracciare un bilancio dei risultati.

Elezioni comunali 2019 - tutti i risultati e cosa succede adesso : Ci sono i risultati finale delle Elezioni comunali 2019. Ferrara, Forlì, Piombino vanno alla Lega. Ma il Pd vince a Reggio Emilia, Cesena, Cremona e Rovigo, ribaltando il risultato del primo turno che vedeva il candidato di centrosinistra Edoardo Gaffeo indietro di 13 punti e che ha vinto sul filo di lana con il 50,94% su Monica Gambardella, 49%. A Campobasso vince il Movimento 5 Stelle con Roberto Gravina, staccato anche lui al primo turno ...

Elezioni comunali Reggio Emilia 2019 : risultati ballottaggio - chi ha vinto : Elezioni comunali Reggio Emilia 2019: risultati ballottaggio, ecco chi ha vinto Con quest’ultima giornata elettorale che ha mandato al voto i cittadini di 136 comuni – di cui 13 capoluoghi di Provincia e 2 capoluoghi di Regione -, si chiude la lunghissima campagna elettorale, che ha avuto il suo apice nella giornata del 26 maggio. In quell’occasione, si votò per le europee, per le regionali in Piemonte e per migliaia di ...

Risultati Elezioni comunali - Matteo Salvini : “Abbiamo vinto dove la sinistra governava da 70 anni” : Al concludersi della tornata elettorale per i ballottaggi delle elezioni comunali, appare chiaro: il centrosinistra perde Ferrara. Era dal dopoguerra che non vinceva un candidato del centrodestra. Matteo Salvini esulta: "Abbiamo eletto sindaci dove la sinistra governava da settant'anni". Nicola Zingaretti sottolinea che anche il suo partito ha portato a casa "belle vittorie", aggiungendo che l'alternativa a Salvini c'è. Il M5S prevale a ...

Elezioni comunali Ferrara 2019 : risultati ballottaggio - ecco chi ha vinto : Elezioni comunali Ferrara 2019: risultati ballottaggio, ecco chi ha vinto Con quest’ultima giornata elettorale che ha mandato al voto i cittadini di 136 comuni – di cui 13 capoluoghi di Provincia e 2 capoluoghi di Regione -, si chiude la lunghissima campagna elettorale, che ha avuto il suo apice nella giornata del 26 maggio. In quell’occasione, si votò per le europee, per le regionali in Piemonte e per migliaia di ...

Elezioni comunali Livorno 2019 : risultati ballottaggio - ecco chi ha vinto : Elezioni comunali Livorno 2019: risultati ballottaggio, ecco chi ha vinto Con quest’ultima giornata elettorale che ha mandato al voto i cittadini di 136 comuni – di cui 13 capoluoghi di Provincia e 2 capoluoghi di Regione -, si chiude la lunghissima campagna elettorale, che ha avuto il suo apice nella giornata del 26 maggio. In quell’occasione, si votò per le europee, per le regionali in Piemonte e per migliaia di ...

Risultati ballottaggi Elezioni comunali - la Lega vince a Ferrara. Salvini : “Straordinario” : I Risultati dei ballottaggi delle Elezioni Comunali del 9 giugno 2019: il Centrodestra ha espugnato 7 comuni, tra cui Pavia, Pescara, Vibo Valentia, Ferrara, Vercelli, Forlì e Biella. Il Pd segue con le vittorie a Prato, Cremona, Cesena, Reggio Emilia, Verbania. Il Movimento 5 Stelle conquista solo Campobasso e perde Avellino, in cui il più votato è stato il candidato di una lista civica.Continua a leggere

Ballottaggi Elezioni comunali : Biella e Ferrara vanno alla Lega - M5S vince a Campobasso : Lo spoglio si è concluso e i risultati ci rivelano un'Italia un po' diversa rispetto a ieri, con le principali forze politiche costrette a fare i conti con alcuni storici cambiamenti: la città di Ferrara avrà un sindaco del centrodestra dopo ben 69 anni di sindaci di sinistra. A spuntarla al Ballottaggio col 56,8% dei voti è stato il candidato leghista Alan Fabbri.Il centrodestra è riuscito a vincere anche a Forlì, che dopo 50 ...

Elezioni comunali 2019 - RISULTATI/ Rozzano al Cdx - exploit Pd a Paderno e Cremona : RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019, ballottaggio in Lombardia: Rozzano passa al Cdx, Cremona e Paderno Dugnano al Csx. I dati definitivi

Elezioni comunali 2019 - RISULTATI/ Landella trionfa a Foggia. Rovigo ed Avellino... : RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019 a Rovigo, Foggia ed Avellino: in diretta live il ballottaggio Amministrative nei comuni veneti, pugliesi e campani.

Ballottaggi Elezioni comunali : affluenza al 52%<br>Lo spoglio è in corso : Aggiornamento ore 23.30 - I seggi sono chiusi e lo spoglio è iniziato subito dopo in tutti i 134 comuni al Ballottaggio. In attesa dei risultati, il Ministero dell'Interno ha ufficializzato l'affluenza per questa giornata di voto: il 52,11% degli aventi diritto si è recato ai seggi, in calo di sedici punti rispetto al 68,21% del primo turno lo scorso 26 maggio.Queste le percentuali per ciascuna Regione con almeno un comune al ...

Ballottaggi Elezioni comunali 9 giugno - i risultati in tempo reale : Urne chiuse per i Ballottaggi delle Elezioni Comunali 2019: cominciato lo spoglio dei voti per assegnare le poltrone da Sindaco vacanti dopo il primo turno. Alle urne erano attesi oltre 3,6 milioni di elettori, anche se l'affluenza è in calo rispetto a cinque anni fa e rispetto al primo turno di due settimane fa.

Elezioni comunali 2019 - Ballottaggio/ Diretta risultati amministrative : come si vota : risultati Elezioni Comunali 2019: Diretta live dei Ballottaggi, affluenza, come si vota alle amministrative del 9 giugno e Fac simile scheda elettorale.

COME SI VOTA Elezioni comunali 2019 - IL BALLOTTAGGIO/ La scheda e gli apparentamenti : COME si VOTA ELEZIONI COMUNALI 2019, BALLOTTAGGIO: scheda elettorale, secondo turno Amministrative in 136 Comuni. Dove si VOTA: gli apparentamenti