Elezioni | centrodestra fa il pieno nel Lazio | M5S fermo al palo 2

Elezioni : centrodestra fa il pieno nel Lazio - M5S fermo al palo : Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Il centrodestra nel Lazio prevale nettamente nei ballottaggi per le Elezioni comunali, mentre il Movimento 5 stelle resta al palo: fuori dai testa a testa di ieri, con la perdita quindi della guida di Civitavecchia, cittadina amministrata fino a quest'ultima tornata. Nel

Elezioni - ballottaggi - centrodestra e centrosinistra si spartiscono la posta : centrodestra e centrosinistra si spartiscono la posta in palio nei ballottaggi dei capoluoghi di provincia. Ieri sono andati al voto 136 Comuni

Calabria - Elezioni regionali novembre 2019 : centrosinistra e centrodestra con l’incognita del candidato presidente : Mancano meno di cinque mesi al rinnovo del consiglio regionale ed eleggere il presidente (consultazione elettorale prevista sul finire di

Elezioni Regionali Piemonte - vince Cirio candidato del centrodestra : Non solo europee, sono 4 i candidati alle Elezioni Regionali in Piemonte ma occhio all'election day: a Biella, Verbania e...

Elezioni comunali - Sospiri : Vittoria inequivocabile del centrodestra nel pescarese : Pescara - Il Presidente del Consiglio regionale Sospiri su primi Risultati Amministrative 2019: “I primi risultati delle Amministrative 2019 testimoniano la Vittoria inequivocabile del centrodestra nel pescarese ed, evidentemente, l’ottimo lavoro svolto sino a oggi dalla coalizione, un lavoro che ha convinto i cittadini che ci hanno accordato piena fiducia. Oggi abbiamo conquistato Caramanico, Città Sant’Angelo e Bolognano. Abbiamo ...

Elezioni comunali - tutti i risultati : bene il centrosinistra - regge centrodestra e sparisce il M5s : I risultati delle Elezioni comunali evidenziano importanti vittorie al primo turno per il centrosinistra (con conferme al primo turno a Firenze, Bari, Bergamo e Pesaro) e qualche successo anche per il centrodestra (a Perugia, Urbino e Pescara). In molti altri comuni si andrà al ballottaggio, con il Movimento 5 Stelle quasi ovunque fuori dai giochi.Continua a leggere

Elezioni comunali 2019 - risultati dello spoglio in diretta. Il M5S perde Livorno - Perugia al centrodestra - Gori confermato sindaco a Bergamo. : Elezioni amministrative, la diretta dello spoglio al via tra qualche minuto: il M5S perde Livorno, il centrosinista si conferma a Firenze e Bari mentre il centrodestra riesce a tenere la...

Elezioni Firenze 2019 - stravince Nardella : con grandi opere e sicurezza ha oscurato il centrodestra (e uno sfidante debole) : L’isola felice del centrosinistra è ancora lì, intatta. Una grande bolla munita di anticorpi in grado di resistere agli assalti della Lega che dilaga in buona parte d’Italia e soprattutto nella (ex) Toscana rossa. Ed è così che Firenze, culla del renzismo delle origini, dà nuovamente fiducia al sindaco del Partito democratico, Dario Nardella, che secondo le ultime proiezioni dovrebbe essere riconfermato al primo turno evitando quindi un ...

Elezioni - a Induno Olona (patria di Attilio Fontana) il centrodestra perde : sono vent’anni che non elegge un sindaco : Il centrodestra perde ad Induno Olona, paese di 10mila abitanti alle porte di Varese da cui è originario l’attuale governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana. La lista guidata da Rosa Ferrazzi e sostenuta dalla coalizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia dal nome “Cambiamo Induno” ha ottenuto il 34% dei consensi contro il 66% ottenuto dalla lista civica “Viviamo Induno Olona”. La patria del ...

Elezioni comunali 2019 - primi risultati : a Perugia avanti il centrodestra : Perugia è uno dei 3.800 comuni italiani chiamati a rinnovare sindaco e giunta comunale il 26 maggio, in concomitanza con le Elezioni europee. Le prime proiezioni danno il sindaco uscente e candidato del centrodestra, Andrea Romizi, come vincitore con il 54,6%. Romizi è sostenuto da alcune liste fra cui quella della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia.

Proiezioni Elezioni regionali Piemonte 2019 : centrodestra nettamente avanti : Proiezioni elezioni regionali Piemonte 2019: centrodestra nettamente avanti Cominciato in queste ore lo spoglio dei voti espressi per il prossimo Governatore della Regione Piemonte. Segui la diretta Tp sullo spoglio delle regionali in Piemonte Proiezioni elezioni regionali Piemonte 2019: vittoria Cirio secondo gli exit poll Domenica 26 maggio non è stato soltanto il giorno delle elezioni per l’Europarlamento, infatti, era prevista ...

Elezioni Regionali Piemonte - i primi risultati : vince Alberto Cirio - candidato del centrodestra : Alberto Cirio, candidato del centrodestra, è il nuovo governatore del Piemonte: al secondo posto arriva Sergio Chiamparino (Pd). Staccati arrivano Giorgio Bertola, candidato del M5S e Walter Boero, del Popolo della Famiglia. Nella Regione il l'affluenza definitiva è stata del 63,34%, dato in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale.

Giorgia Meloni ospite a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come Bagnacavallo - Lega e M5S sono agli stracci - il voto a FdI alle Elezioni può cambiare l'Italia. Saremo la seconda forza del centrodestra» : Giorgia Meloni ospite nella redazione di Leggo è stata intervistata dal direttore Davide Desario in vista delle elezioni Europee. La leader di FdI è candidata come capolista in...