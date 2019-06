Elezioni amministrative | risultati dei ballottaggi | dopo 69 anni Ferrara sceglie la destra

Ballottaggi Elezioni amministrative : l’astensionismo - quasi il 50% - il vero vincitore : La lunga maratona delle elezioni europee, regionali, comunali, è terminata. L’ultimo appuntamento elettorale domenica scorsa in occasione del Ballottaggio nelle

Il presidente dell’Albania ha annullato le Elezioni amministrative del 30 giugno : Ilir Meta, presidente dell’Albania, ha cancellato le elezioni amministrative che si sarebbero dovute tenere il prossimo 30 giugno, sostenendo che al momento non ci siano le condizioni necessarie per elezioni «democratiche, rappresentative e inclusive». La decisione è arrivata dopo l’ennesima manifestazione

Elezioni Comunali 2019 - Ballottaggio/ Diretta risultati amministrative : come si vota : risultati Elezioni Comunali 2019: Diretta live dei Ballottaggi, affluenza, come si vota alle amministrative del 9 giugno e Fac simile scheda elettorale.

Elezioni europee e amministrative 2019 - nonostante i numeri nessun divorzio a breve tra Lega e M5s : I numeri hanno la loro importanza, vanno giudicati per ciò che rappresentano ma non consentono di fare previsioni a breve

I risultati delle Elezioni amministrative - in sintesi : Per il centrosinistra – che ha già vinto a Firenze, Bari e Bergamo – è andata meglio che alle europee, ma il centrodestra e la Lega sono cresciuti

Elezioni amministrative - a San Luca sconfitto Klaus Davi : l’ex infermiere Bruno Bartolo è sindaco con il 90% : Klaus Davi non ce l’ha fatta. San Luca ha scelto Bruno Bartolo e l’infermiere in pensione è il nuovo sindaco del comune in provincia di Reggio Calabria rimasto senza primo cittadino per sei anni dopo essere stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Il massmediologo ha raccolto in tutto 137 voti (9,79%), contro i 1.231 di Bartolo che quindi diventa sindaco con il 90,31% delle preferenze. Davi entra comunque in Consiglio e con la sua ...

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera puntata dedicata alle Elezioni Europee e Amministrative : puntata dedicata ai risultati del voto delle Elezioni per il Parlamento Europeo e per le Amministrative italiane, con approfondimenti e ospiti.

Elezioni amministrative 2019 - i risultati di tutti i comuni. A Perugia in testa Romizi : Secondo le proiezioni di Opinio Rai alle Comunali di Perugia è in testa il sindaco uscente, Andrea Romizi, candidato del centrodestra unito, con il 54,6%. Segue Giuliano Giubilei, candidato del centrosinistra con il 30,5% e Francesca Tizi, del Movimento 5 Stelle, con il 7%. La copertura del campione è del 16%....

Elezioni amministrative 2019 - risultati in diretta : il Piemonte a Cirio secondo prima proiezione Rai - primi dati dai Comuni : [risultati_comunali reali=1 show_item=3] È iniziato lo spoglio delle Regionali e per le Comunali in 3.800 città dove oltre 16,4 milioni di elettori sono stati chiamati al voto. Stando alla prima proiezione Rai, Alberto Cirio sarà il prossimo presidente della Regione Piemonte raccogliendo il 50% delle preferenze, con Sergio Chiamparino fermo al 35%. Un risultato ancora più ampio di quanto pronosticato dagli exit poll diffusi domenica sera: in ...

