E3 2019 | Lego Star Wars | The Skywalker Saga includerà tutti e 9 i film della saga in

(Di lunedì 10 giugno 2019) Durante la conferenza di Microsoft all'E3 abbiamo potuto dare uno primo sguardo su: The, il nuovo titolo di TT Games.Come riporta Gamespot, nel breve trailer vengono mostrati alcuni volti dei personaggi più popolariserie, come i combattenti TIE che inseguono il Millennium Falcon, Darth Maul e Kylo Ren che duellano con Rey.Il titolo sarà disponibile su PC ed Xbox One a partire dal 2020:e 9 iverranno concentrati nel gioco in un'unica divertente avventura. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.Leggi altro...

