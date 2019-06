E3 2019 | l' acclamato The Messenger riceverà il DLC Picnic Panic il prossimo

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019) Sabotage e Devolver Digital hanno annunciato durante la Devolver Digital E3 Press Conferenceche, l'espansione gratuita dell'retro platform The, arriverà l'11 luglio su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC.Durante il vostro viaggio a Voodkin Island, riscoprite l'amato cast di personaggi del gioco originale, esplorate tre livelli completamente nuovi ciascuno che culmina in combattimenti con boss unici e originali. E, naturalmente, Rainbowdragoneyes tornerà con 18 tracce originali per questa nuova avventura tropicale.Nelle notizie correlate, vi abbiamo segnalato il video che contiene l'intera conferenza E3 di Devolver Digital.Leggi altro...

