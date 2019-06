E3 2019 | il film di The Division sarà disponibile su Netflix

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019) Durante la sua conferenza E3, Ubisoft ha annunciato che l'adattamento cinematografico del suo Thearriverà su.Come riporta Polygon, ilera stato annunciato nel 2016 con Jake Gyllenhaal nel ruolo di producer, seguito poi da Jessica Chastain. Il progetto era stato affidato prima a Stephen Gaghan (Traffic), prima di passare nella mani di David Leitch (Deadpool 2, Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw) e Rafe Judkins (Agents of SHIELD). Ecco la descrizione del plot narrativo:"In un futuro vicino, un virus pandemico si è diffuso con le banconote durante il Black Friday, decimando la popolazione di New York. Chi è rimasto in vita è sprofondato nel caos. Un gruppo di civili addestrati ad operare in tempi di crisi, si attivano per cercare di salvare il salvabile."Leggi altro...

