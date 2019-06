E3 2019 | Elden Ring - anteprima

Annunciato Elden Ring durante la conferenza Xbox all’E3 2019 : Xbox presenta il nuovo titolo From Software, nato dalla collaborazione con George R.R. Martin, durante la sua conferenza alla fiera di Los Angeles: Elden Ring. Il titolo è trapelato in rete già da qualche giorno ma senza conferme da parte degli sviluppatori fino al momento in cui sugli schermi del palco dell’E3, subito dopo BORDERLANDS 3, arriva l’annuncio ufficiale. Dal trailer si può solo speculare, sicuramente si nota lo stampo ...

E3 2019 : Elden Ring sarà un dark fantasy RPG open world con un alto livello di sfida : Un'intervista post-presentazione con Hidetaka Miyazaki ha svelato ulteriori informazioni sulla sua misteriosa collaborazione con George R.R. Martin, segnala VG247.com.Elden Ring è stato ufficialmente presentato durante la conferenza E3 di Microsoft, e le persone sono affamate di qualsiasi informazione possano trovare (il trailer non mostra in realtà molto).Fortunatamente per noi, la pagina ufficiale di Xbox Wire ha pubblicato una gustosa ...

E3 2019 : Bandai Namco annuncia Elden Ring : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi Elden Ring, un vasto Action/RPG fantasy sviluppato da FromSoftware, Inc. sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki, per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Un’avventura ineguagliabile attende in Elden Ring, il nuovo titolo fantasy creato da FromSoftware, Inc. e Bandai Namco Entertainment Inc. Elden Ring è il più vasto titolo di FromSoftware ed è ...