E3 2019 | Deathloop annunciato con il primo trailer | ecco il nuovo progetto di Arkane Lyon

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019)Studios e in particolarepresentano un action in prima persona che vuole essere innovativo e fresco rispetto ai precedenti lavori della software house e ovviamente agli altri esponenti del genere.Il gioco è ambientato durante quello che viene definito un "tempo di follie". Ilmostra due protagonisti bloccati in una sorta di ciclo infinito. I protagonisti sembrano anche dotati di poteri particolari non meglio specificati. Qui di seguito la descrizione ufficiale di:"conduce i giocatori sull'isola senza legge di Blackreef in una lotta eterna fra due esperti assassini. Esplorate ambienti di incredibile bellezza e livelli meticolosamente progettati in un'esperienza coinvolgente che vi permette di gestire ogni situazione come volete. Date la caccia ai bersagli sull'isola per porre fine al ciclo una volta per tutte. E ricordate il detto: "Se non ...

PS3zone_IT : Deathloop è la nuova IP di Arkane Studios! - SerialGamerITA : Bethesda E3 Showcase 2019: annunciato il nuovo gioco di Arkhane Studios, Deathloop -